Zusätzlich zu den Baustellen am Luise-Kiesselbach-Tunnel und an der Landshuter Allee wird diese Woche auch noch am Tunnel nebenan gebaut. In der Woche darauf gibt es außerdem Einschränkungen auf der Donnersbergerbrücke. Was Autofahrer genau erwartet...

Der Baustellenreigen am und um den Mittleren Ring wird diese Woche um eine weitere Maßnahme reicher – und mit der kommen freilich weitere Einschränkungen. Autofahrer brauchen also weiterhin starke Nerven.

Ab heute, Montag, 6. Juli, bis zum kommenden Freitag, 10. Juli, immer nachts zwischen 22 und 5 Uhr wird der Brudermühltunnel gesperrt. Der Autoverkehr wird in diesen Stunden über die Oberfläche abgeleitet. Grund für das Ganze ist eine sicherheitstechnische Instandsetzung.

Diese vier Nächte werden es nicht gewesen sein: Insgesamt, so das Baureferat, führe man diese Arbeiten im Brudermühltunnel heuer an 72 Nächten durch. Die Stadt führt derartige Wartungsarbeiten regelmäßig in allen Tunnels durch, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Am Luise-Kiesselbach-Tunnel gehen die Arbeiten weiter

Währenddessen dauern die Arbeiten im nördlichen Abschnitt des nicht weit entfernten Luise-Kiesselbach-Tunnels an. Bis 2. August sollen hier die Instandsetzungsarbeiten nach einem Brandschaden im Jahr 2024 noch dauern.

Dafür muss der Tunnel ab dem Luise-Kiesselbach-Platz Richtung Norden etwa im Abschnitt zwischen der A95 und A96 gesperrt werden. Trotzdem natürlich Umleitungen eingerichtet wurden, hat die erste Woche der Sperrung gezeigt, dass es sich in den angrenzenden Vierteln schon ziemlich staut, vor allem im Berufsverkehr.

In der nächsten Woche folgen Einschränkungen auf der Donnersbergerbrücke

Ab Freitag dann wird es außerdem auf der Donnersbergerbrücke wieder eng werden. Vom 10. bis 24. Juli nämlich werden dort Instandsetzungsarbeiten am Widerlager durchgeführt, so die Stadt. Für beide Fahrtrichtungen werde es daher zu Einschränkungen im KFZ-Verkehr kommen. In Fahrtrichtung Süden verbleibt eine Fahrspur. In Fahrtrichtung Nord verbleiben auf der Brücke zwei Fahrspuren. Für eine dieser Fahrspuren besteht aber eine Tonnagebeschränkung bis 3,5 Tonnen.

Der Fahrverkehr über 3,5 Tonnen in Richtung Arnulfstraße wird über die Rampe in Richtung Landsberger Straße abgeleitet, um im Anschluss wieder auf die Donnersbergerbrücke auffahren zu können.

Die Baustelle an der Landshuter Allee bleibt bis Jahresende

Unweit von dort wird nach wie vor an der Straßenbrücke der Landshuter Allee über die Dachauer Straße gewerkelt. Bis 24. Oktober ist die Landshuter Allee hier deshalb in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar.

Aus Alters- und Verschleißgründen müssen an dem Brückenbauwerk Übergangskonstruktionen, Stützen, Pfeiler und Rampen instandgesetzt werden. Auch die hochbelasteten Fahrbahnübergänge aus Stahl werden erneuert. Die gesamte Maßnahme dauert vermutlich bis Ende Dezember, so das Baureferat.