Baustelle am Sendlinger Tor: Nochmal Einschränkungen bei U3 und U6 im August

Kaum sind die Einschränkungen wegen Weichenerneuerungen am Sendlinger Tor beendet, kommt es im August auf den Linien U3 und U6 erneut zu Unterbrechungen.

München - Wochenlang mussten die Münchner, die die U3 und U6 nutzen, am Sendlinger Tor auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Gründe waren die Erneuerung der maroden Weichen und die Tunnelelektronik, die auf den neuesten Stand gebracht wurde. Insgesamt drei Weichen samt Schienen und Schwellen und 600 Tonnen Schotter wurden ausgetauscht. Deswegen ließ sich eine mehrwöchige Sperrung nicht vermeiden ließ.

U3/U6: Erneut Einschränkungen und Unterbrechungen um August

Die Erneuerungsarbeiten am Sendlinger Tor sind nun abgeschlossen. Der Schienenersatzverkehr wird eingestellt, denn die U3 und U6 fahren ab 31. Juli wieder regulär – fast jedenfalls. Zwar sind die Arbeiten an den Weichen nun beendet, die Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor ist aber noch nicht abgeschlossen. Darum wird es vom 31. Juli bis 31. August an den Wochenenden und im Spätverkehr erneut Einschränkungen auf den Linien U3 und U6 geben.

Explizit betrifft das folgende Tage und Zeiten:

an den Wochenenden samstags ab 21 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen ganztags

unter der Woche von Montag bis Donnerstag ab ca. 22:30 Uhr bis Betriebsschluss

an Freitagen keine Einschränkungen

Während dieser Einschränkungen und Unterbrechungen gestaltet sich der Betrieb der Linien U3 und U6 so:

im Abschnitt Odeonsplatz – Marienplatz – Sendlinger Tor – Goetheplatz fährt ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt.

die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Münchner Freiheit fährt sie im 10-Minuten-Takt, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die gewohnten Busanschlüsse können teilweise nicht erreicht werden. Zwischen Obersendling (S-Bahnhof Siemenswerke) und der Innenstadt können die Fahrgäste auf die S7 ausweichen.

die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum bzw. Fröttmaning und Odeonsplatz und zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt. Zwischen Harras und der Innenstadt können die Fahrgäste auf die S7 ausweichen.

U3/U6: Zahlreiche Konzerte und Festivals in München von Einschränkungen betroffen

Von diesen Maßnahmen betroffen sind auch die Konzerte von Iron Maiden am 31. Juli und 1. August in der Olympiahalle, das Sommerfestival, das vom 27. Juli bis 20. August im Olympiapark stattfindet, und das "Zamanand"-Festival am 19. und 20. August in der Ludwigstraße zwischen Odeonsplatz und Siegestor.

Im September sollen die U3 und U6 dann ohne Einschränkungen fahren. Im Oktober kann es allerdings wieder zu Sperrungen auf den beiden U-Bahn-Linien kommen.