Chaos-Wochen beim 132er-Bus in München: MVG verspricht Besserung

Bus-Chaos in München: Fahrgäste berichten von völlig überfüllten Fahrzeugen und einem Fahrplan, der fast nie eingehalten werden kann. Die MVG wiegelt ab – verspricht aber rasche Besserung.

Glück gehabt, man kommt rein: Fahrgäste am Mittwoch an der Haltestelle Fraunhoferstraße.

München - Im Glockenbachviertel, im Schlachthofviertel, in Untersendling leben offenbar viele Menschen, die es nehmen, wie es kommt. Mit wie viel Achselzucken und Geduld Fahrgäste das alltägliche Chaos auf der Buslinie 132 hinnehmen, ist in jedem Fall bemerkenswert.

Manchmal gibt es sogar Applaus – wie am Mittwochmittag, als sich ein Mann offenbar unheimlich freut, dass da an der Haltestelle Senserstraße tatsächlich ein 132er um die Ecke biegt.

München: Sperrung der U3 und U6 sorgt für Bus-Chaos

Seit Wochen funktioniert der Normalbetrieb nicht mehr, das hat die AZ immer wieder beobachtet – und auch etliche Leser haben es immer wieder berichtet. Insbesondere seit U3 und U6 gesperrt sind, weichen offenbar Fahrgäste auf diesen Bus aus, der unter anderem vom Harras zur Implerstraße, durchs Schlachthofviertel an die Fraunhoferstraße und weiter zum Isartor fährt.

Wenn er denn fährt. Auch am Mittwoch wurden wieder etliche Probleme von der Strecke gemeldet. Denn es fallen immer wieder Busse aus, wenn einer kommt, kommt er viel zu spät, nach Angaben von Fahrgästen werden auch viel häufiger als früher kurze Busse eingesetzt.

Überfüllte Busse bei der MVG: Chaotische Zustände entlang der Linie 132

All das führt regelmäßig zu chaotischen Szenen. Weil Fahrgäste morgens, wenn eigentlich ein Zehn-Minuten-Takt im Fahrplan steht, schon mal 30 Minuten warten müssen. Und dann ein kurzer Bus kommt, der schon völlig überfüllt ist.

Am Gotzinger Platz kommen Schüler nicht rein. Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer müssen an der Strecke sehr häufig draußen bleiben, auch Einzelpersonen scheitern öfter am Versuch, sich irgendwie reinzuquetschen.

Chaos beim 132er-Bus: MVG hofft auf Besserung ab Montag

Bleibt das Warten auf den nächsten Bus. Doch wann der kommt? An den Haltestellen mit digitaler Anzeige gibt es oft Zeichen der Hoffnung. Der nächste Bus, er komme gleich, (falls der wieder mal zu voll ist) auch der übernächste unmittelbar danach. Ob aber wirklich einer kommt? Eher Glückssache.

Angeblich kommen hier drei 132er in neun Minuten. Wenn echt einer kommt und noch Platz ist, gibt es in diesen Wochen schon mal spontanen Applaus. © AZ

Die MVG bedauert auf AZ-Nachfrage, dass es wegen der U3/U6-Baustelle und dem Ersatzverkehr "immer wieder zu Ausfällen und Fahrzeugtauschen" gekommen sei, man gehe jetzt davon aus, dass sich die Situation ab Montag bessere, wenn die U-Bahnen wieder fahren. Die Fahrgäste glauben es wohl erst, wenn wirklich ein pünktlicher, un-überfüllter Bus um die Ecke biegen sollte.