Mega-Baustelle Sendlinger Tor: Die AZ unterwegs im U-Bahntunnel

Warum die Münchner Fahrgäste ab 12. Juni auf Bus und Pendelzug ausweichen müssen. Ein Besuch im U-Bahntunnel.

München - Teilweise ist der Schotter bereits zu Steinmehl zerfallen, der Stahl der Schienen hat sich verformt. Nach 50 Jahren kaum ein Wunder: Jeden Tag rattert etwa alle zweieinhalb Minuten eine U-Bahn über die Weichen am Sendlinger Tor.

Der U-Bahntunnel am Sendlinger Tor ist seit 1971 in Betrieb

Eröffnet wurde der U-Bahnhof 1971, seitdem wird er von der U3 und U6 befahren. Immer wieder wurden Reparaturen durchgeführt –wenn etwas kaputt war, wurde es ausgetauscht. Mit der Flickenteppich-Methode ist nach 50 Jahren kein Weiterkommen mehr – die Abnutzung ist insgesamt zu groß. Die Stadtwerke München (SWM) tauschen gemeinsam mit der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) drei Weichen am Sendlinger Tor aus. Dazu muss der Schotter erneuert und teils neue Schienen verlegt werden.

Sieben Wochen soll das dauern – bei Vollsperrung. Fahrgäste müssen also einmal mehr gute Nerven beweisen. In den sieben Wochen wird beispielsweise die U3 zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen, sowie die U6 zwischen Odeonsplatz und Implerstraße.

Mit Bagger und Walze wird es eng im Tunnel

Warum es die Vollsperrung braucht, wird vor Ort klar. Zwar scheinen die Tunnel großzügig, wenn nur die AZ hindurchmarschiert, aber: "Sobald der Zweiwege-Bagger und die Walze anrücken, wird es schon enger", sagt Franz Weigert, Teamleiter Erneuerung U-Bahn.

Außerdem muss eine große Lüftungsanlage aufgebaut werden, die sogenannte Bewetterungsanlage. Alleine der Aufbau dauert eine gute Woche, für den Lüfter muss ein extra Starkstromkabel verlegt werden. "Ohne die Bewetterungsanlage geht es nicht", sagt Weigert. Der durch den gemahlenen Schotter entstandene Steinstaub soll schließlich nicht eingeatmet werden. Der alte Schotter wurde über die Jahre immer weiter abgenutzt und hat sich selbst zermahlen.

600 Tonnen Schotter müssen aus dem Tunnel gebracht werden

Deshalb müssen die rund 600 Tonnen ersetzt werden. "Auf rundem Kies rutscht man leichter weg, als auf scharfkantigem Schotter. Das gilt auch für die Gleise, deshalb muss der alte Schotter raus", so Weigert. Die Weichen selbst bestehen aus drei Teilen – Backe, Zunge und Herzstück. Im Vergleich zu statischen Schienenteilen sind diese durch die Bewegung noch stärker abgenutzt. Nach und nach verformt sich sogar der Stahl durch die Belastung. "Länger hätte man mit der Maßnahme nicht warten können", erklärt Pressesprecher Maximilian Kaltner vor Ort.

Weniger Fahrgastaufkommen im Sommer bedeutet mehr Baustellen

Also allerhöchste U-...äh Eisenbahn. Ganz zufällig ist der Termin für die Baustelle aber nicht gewählt. "Im Sommer ist das Fahrgastaufkommen niedriger und es finden keine großen Fußballspiele statt", erklärt Daniel Scharf, Angebotsplaner bei den SWM.

Und was soll das Ganze kosten? Etwa zehn Millionen Euro sollen es sein. Einer der größten Posten ist dabei der Schienenersatzverkehr (SEV). 40 Busse sind auf vier Zusatzlinien in den sieben Wochen im Einsatz. Und: Bei aller Notwendigkeit bezahlen die Münchner mit Sicherheit auch mit einer ganzen Menge Nerven.

Die Baustelle beginnt am Montag, 12. Juni und dauert bis voraussichtlich Sonntag, 30. Juli. In den sieben Wochen werden drei Weichen ausgetauscht. Um den Zeitplan einzuhalten, sind teils bis zu 50 Arbeiter 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz. Zwischen Odeonsplatz, Marienplatz und Sendlinger Tor wird in der Zeit ein Pendelzug eingerichtet.

Diese U-Bahnen fahren anders

Linie U3: Die U3 ist zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen. Eine Ersatzbuslinie (U3) verkehrt zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz.



Linie U6: Auf der U6 geht zwischen Odeonsplatz und Implerstraße nichts mehr. Die Buslinie (U6) verkehrt zwischen Sendlinger Tor, Goetheplatz und Implerstraße.



Buslinien X3 und X6: Damit Fahrgäste den Pendelzug vermeiden können, richtet die MVG außerdem die Buslinien X3 und X6 ein. Beide starten am Hauptbahnhof und fahren direkt zum Goetheplatz. Die Buslinie X6 fährt weiter über die Poccistraße zur Implerstraße.

Anfang Mai informiert die MVG mit einer Broschüre sowie im Fahrgast-TV. Ab Ende Mai soll es einen Infostand in der Tram-Wendeschleife am Sendlinger Tor geben. Weitere Infos unter