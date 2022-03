Baureferat im Einsatz: München macht sich frühlingsfit

Das Baureferat reinigt aktuell Straßen und Wege vom Splitt, auch die Grünflächen werden auf Vordermann gebracht. Ab Mai sprudelt dann auch wieder der Stachus-Brunnen.

München - Der Frühling meldet sich in München an! Die kommenden Tage werden sonnig und freundlich, teilweise kratzen die Temperaturen sogar an der 20-Grad-Marke.

Passend zum guten Wetter hat bei der Stadt auch schon der jährliche "Frühjahrsputz" begonnen, bei dem die Straßen, Rad- und Gehwege vom Splitt befreit werden.

Stadt München verteilte rund 9.000 Tonnen Splitt

Dabei haben die Mitarbeiter der Straßenreinigung einiges zu tun: Insgesamt werden rund 2.400 Kilometer Straße, 125.000 Quadratmeter Fußgängerzone, 980 Kilometer Radweg und 1.500 Kilometer Gehweg vom Splitt befreit. Dabei kommt einiges an kleinen Steinchen zusammen – laut Stadt wurden über die Wintermonate rund 9.000 Tonnen Splitt in München verteilt.

Wie gesetzlich vorgeschrieben, wird der Splitt nun aufbereitet und wiederverwertet – zum Beispiel von Baufirmen. Bis Mitte April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Doch nicht nur auf den Straßen tut sich was, auch die rund 1.300 Grünanlagen, Parks und Spielplätze werden bis Ende April frühlingsfit gemacht – auf einer Fläche von insgesamt rund 3.000 Hektar.

Sitzsteine am Stachus-Brunnen werden wieder aufgebaut

Erfrischung finden die Münchner dann ab Mitte Mai auch wieder am Stachus, dann wird der dortige Brunnen wieder aufgedreht. Seit diesem Montag baut die Stadt die beliebten Sitzsteine rund um den Brunnen wieder auf. Im April 2020 wurden sie auf Bitte der Polizei als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie abgebaut.