AZ-Hochhausdebatte zum Nachschauen: Wie hoch darf in München zukünftig gebaut werden?

Die Diskussion darüber, wie hoch in München in Zukunft gebaut werden darf, ist erneut entbrannt. Die kontroverse und lebhafte Debatte können Sie sich hier im Video anschauen.

Die Frage, wie hoch in der Stadt gebaut werden soll, erhitzt die Gemüter vieler Münchnerinnen und Münchner. Lange Zeit schien der Konflikt eingefroren. Schließlich hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerentscheids von 2004 für neue Bauprojekte die 100-Meter-Grenze eingezogen.

Pläne für 155-Meter-Turm entfachen Münchner Hochhausstreit erneut

Das Publikum im Hotel Adina. © Bernd Wackerbauer

Doch mit den Neubauplänen an der Paketposthalle, an denen der Investor Ralf Büschl zwei Türme errichten will – einen davon 155 Meter hoch – ist die Debatte neu entbrannt. Für den heutigen Montagabend hatte die AZ zum Podium über die Hochhausfrage eingeladen.

Die Debatte auf dem Podium war lebhaft. Mit dabei: Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), der neue München-SPD-Chef Christian Köning, Robert Brannekämper (CSU), der die Hochhäuser per Bürgerbegehren verhindern will und der Architekt Fabian Ochs, der im Werksviertel selbst Hochhäuser baut.

Das ganze nachschauen.