"Z"-Symbol an der Garageneinfahrt: Putin-Propaganda mitten in München

Es steht für den brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine: Das weiße "Z". Jetzt ist es auch in München aufgetaucht. Die Polizei ermittelt.

Oberwiesenfeld - Die Bilder gingen um die Welt, als Russland am 24. Februar die Ukraine überfiel: Lastwagen, Panzer und anderes Militärgerat waren mit dem weißen "Z"-Symbol markiert. Seither wird es von Putin-Propagandisten weltweit eingesetzt, um Solidarität mit dem kriegerischen Überfall zu zeigen. Das Zeichen steht für "за победу" / "za pobedu" (Deutsch: "Für den Sieg").

"Z"-Symbol im Münchner Norden aufgetaucht

Bereits vergangene Woche, am Mittwoch, entdeckte die AZ das Symbol an einer Tiefgarage in der Hornstraße im Münchner Norden: Etwa 50 mal 50 Zentimeter groß, in weißer Farbe auf Beton gesprüht.

Das verbotene "Z"-Symbol prangt an einer Tiefgarageneinfahrt in der Hornstraße © Jan Krattiger

Strafrechtlich gesehen geht es im konkreten Fall in der Hornstraße um die Billigung einer Straftat sowie Sachbeschädigung. Die Münchner Polizei ermittelt und hat mittlerweile mit der Hausverwaltung Kontakt aufgenommen. Die hat laut Polizei bereits veranlasst, dass das Zeichen abgedeckt und bald entfernt wird.

Anzeige gegen Unbekannt

Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde ausgestellt. Paragraf 140 des Strafgesetzbuches sieht in solchen Fällen Strafen von bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe vor.