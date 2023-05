AZ exklusiv: Freddie Mercury soll ein Mosaik an der Deutschen Eiche bekommen

Ein Denkmal für Freddie Mercury, den Sänger der legendären Band Queen, lässt sich in der Stadt nicht realisieren. Nun soll es ein Mosaik am Hotel "Deutsche Eiche" geben. Künstler können Vorschläge einreichen, wie es genau aussehen soll.

So oder ähnlich könnte das Mosaik an der Deutschen Eiche aussehen. Aber auch andere Ideen sind denkbar.

München - München fühlt sich für ihn an wie ein kleines Dorf, sagte Freddie Mercury einmal in einem Interview. Sechs Jahre lang lebte, liebte und feierte der legendäre Sänger in der bayerischen Landeshauptstadt.

Hier konnte er sich trotz des Weltruhms seiner Band Queen von 1979 bis 1985 frei und unbehelligt bewegen und in den Musicland Studios im Arabellapark Alben aufnehmen.

Buch über Mercurys Zeit in München wird zum Bestseller

Der Autor Nicola Bardola hat 2021 ein Buch über Freddie Mercurys Jahre in München veröffentlicht und damit einen Nerv getroffen.

Das Buch wurde zum Bestseller und hat einen regelrechten Freddie-Boom in München ausgelöst. Inzwischen gibt es (zum Beispiel bei Muc Tours) sogar eigene Stadtführungen auf den Spuren des Rocksängers.

Zahlreiche Mercury-Verehrer in München

Eine Station ist immer das Hotel "Deutsche Eiche", wo Freddie Mercury Stammgast war. Der heutige Wirt Dietmar Holzapfel ist ebenfalls ein glühender Verehrer.

Im vergangenen Jahr organisierte der Gründer des ehemaligen Rockmuseums im Olympiaturm Herbi Hauke eine eigene Freddie-Mercury-Ausstellung in der Pasinger Fabrik, die ebenfalls Mercurys Bedeutung für München im Fokus hatte.

Behörde skeptisch bei Freddie Mercury-Denkmal in München

Bardola, Holzapfel und Hauke waren sich schnell einig: Freddie Mercury braucht ein Denkmal in München.

Nach Gesprächen mit dem Kulturreferat und der Unteren Denkmalschutzbehörde hat sich jedoch schnell herausgestellt, dass ein solches Denkmal kaum zu verwirklichen ist.

Hotel "Deutsche Eiche" perfekt für Mercury-Mosaik

Darum hatten die drei jetzt eine ganz besondere Idee. An der Fassade der Deutschen Eiche soll demnächst ein Freddie-Mercury-Mosaik entstehen.

Tatsächlich könnte der Ort passender nicht sein. Ein Design gibt es jedoch noch nicht. Künstler können bis 30. Juni Vorschläge bei Herbi Hauke einreichen. Die AZ ist schon sehr gespannt!

Vorschläge an: Rockmuseum@aol.com