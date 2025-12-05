AZ-Plus

Autofreie Hackerbrücke?! Das sagt Münchens OB Dieter Reiter dazu

OB Dieter Reiter hält nichts vom Vorschlag für die wichtige Querung – und erklärt in einem Social-Media-Video auch warum
Die Visualisierung zeigt wie eine autofreie Hackerbrücke aussehen könnte.
Die Visualisierung zeigt wie eine autofreie Hackerbrücke aussehen könnte. © Visualisierung: Holger Quick

Von 2027 bis 2030 wird die Hackerbrücke für Renovierungsarbeiten für den Autoverkehr gesperrt. Dass die wichtige Querung auch darüber hinaus autofrei bleiben soll – diese Idee hatte kürzlich in der Bürgerversammlung der Ludwigsvorstadt viel Zuspruch erhalten und ist der Stadtverwaltung zur Prüfung übergeben worden. Am Donnerstag haben zudem Vertreter u.a. des Radentscheids mit Weihnachtsbaum und Plätzchen auf der Hackerbrücke für den Vorschlag demonstriert.

Jetzt äußert sich auch OB Dieter Reiter (SPD) zu dem Vorschlag. In einem Video auf Instagram hält der OB den Bericht aus dem AZ E-Paper in die Kamera und erklärt, dass er das "für keinen durchdachten Plan" hält. Er hätte gern, dass nach der Renovierung wieder – wie jetzt – alle Mobilitätsformen, also Fußgänger, Radler und Autofahrer, gewährleistet seien.

Die Hackerbrücke sei eine wichtige Verbindung, auch für Rettungs- und Einsatzkräfte, so der OB. Außerdem müsse die Donnersbergerbrücke kurz- oder mittelfristig saniert werden, "und dann ist diese Querung extrem wichtig", so Reiter. Das Ganze sei eine Idee, die man zwar mit grünen Radwegen illustrieren könne, "die aber die Verkehrsprobleme keineswegs löst".

15 Kommentare
Artikel kommentieren
  Newi83 vor 3 Minuten

    Verkehrsprobleme in München lösen. Soll wohl ein Witz sein. Nicht möglich und nicht gewollt. München soll nur weiter und weiter im Verkehr ersticken und der OB kann nur beten, dass er Rentner ist wenn die Sanierung Donnersbergerbrücke ansteht. Aber das werden dann die Autogschaftl von der CSU sicher prima lösen.

  Rigobert vor 10 Minuten

    Guter Bürgermeister, die Stadt lebt von der KfzMobilität und KfzSteuer. Die Radfahrer brauchen sich zu beschweren, es gibt genug Radwege.

  kartoffelsalat vor 8 Minuten
    Antwort auf Kommentar von Rigobert

    Es gibt KEINE adäquate Querungsmöglichkeit der Bahngleise für den Radverkehr.

