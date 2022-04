Autofahrer aufgepasst: Hier wird in München gebaut

An diesen Stellen müssen Sie die kommenden Tage in München mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

An verschiedenen Orten in München wir derzeit gebaut. Die AZ fasst die wichtigsten Baustellen zusammen.

München - Ganz München ist derzeit gefühlt eine Baustelle. Hier wird in den kommenden Tagen und Wochen gewerkelt:

Herzogstraße/Leopoldstraße: Das Baureferat führt Straßenbauarbeiten durch und verlängert die vorhandene Busspur auf der Südseite der Herzogstraße westlich der Leopoldstraße bis zur Kreuzung Herzogstraße/Wilhelmstraße. Für die Asphaltierungsarbeiten ist die Herzogstraße zwischen Leopoldstraße mit dem Kreuzungsbereich Wilhelmstraße noch bis 29. April für den Fahrverkehr gesperrt.

Einsteinstraße/Leuchtenbergring: Bis Anfang August gibt es in dem Kreuzungsbereich weniger Fahrspuren. In der Einsteinstraße verbleibt in Fahrtrichtung stadteinwärts eine der beiden Linksabbiegespuren auf den Mittleren Ring. Im Leuchtenbergring verbleibt ab der Einsteinstraße in Fahrtrichtung Süd auf den Mittleren Ring eine Fahrspur neben der Baustelle. In der Einsteinstraße verbleibt zwischen der Bothestraße und dem Leuchtenbergring in Fahrtrichtung stadtauswärts mindestens eine Geradeausrechtsspur und die Linksabbiegespur.

Bahnunterführung Dachauer Straße: Bis zum 30. April jeweils von 21 bis 5 Uhr ist die Dachauer Straße zwischen der Breslauer Straße und der Moosburger Straße für den Autoverkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts einbahngeregelt.