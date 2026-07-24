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Autofahrer aufgepasst: Hier steht eine umfassende Sperrung in den Sommerferien an

Wegen Bauarbeiten ist der Giesinger Berg für mehrere Wochen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Was Autofahrer nun wissen müssen.
Andre Wagner
André Wagner |
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Wird umgebaut: Die Kreuzung Giesinger Berg, Ichostraße, Martin-Luther-Straße war für Fußgänger und unterirdisch und nicht barrierefrei zu queren, für Radler ist der Bereich auf der viel befahrenen Kreuzung eine Gefahrenstelle.
Wird umgebaut: Die Kreuzung Giesinger Berg, Ichostraße, Martin-Luther-Straße war für Fußgänger und unterirdisch und nicht barrierefrei zu queren, für Radler ist der Bereich auf der viel befahrenen Kreuzung eine Gefahrenstelle. © Formstadt Architekts

Seit Mitte März 2026 laufen bereits die Bauarbeiten am Giesinger Berg zwischen Kolumbusplatz und der Einmündung Martin-Luther-Straße sowie an der Kreuzung Ichostraße und Silberhornstraße, also zwischen Heilig-Kreuz-Kirche und Lutherkirche.

Mit den Bauarbeiten wird eine weitere Maßnahme des Radentscheids aus dem Jahr 2019 umgesetzt.  Ziel des Umbaus des Straßenraums am Giesinger Berg ist es, die Verkehrssicherheit vor Ort zu verbessern – insbesondere für die Schulkinder der unmittelbar an den Kreuzungsbereich angrenzenden Grund- und Mittelschule an der Ichostraße sowie für den Fahrradverkehr auf dieser wichtigen Verbindungsroute zu Innenstadt und Isarradweg.

Giesinger Berg mehrere Wochen für Autos und Busse gesperrt

Im Rahmen dieser Baumaßnahmen ist, wie die Stadt nun bekanntgab, der Giesinger Berg vom 1. August bis voraussichtlich 14. September für mehrere Wochen ab Kolumbusplatz auf Höhe der Plattnerstraße bis zum Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße / Silberhornstraße / Ichostraße komplett für den Auto- und Busverkehr gesperrt. Dies gilt auch für den dortigen Kreuzungsbereich.

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Die Ableitungen werden vor Ort ausgeschildert und Verkehrsteilnehmende frühzeitig über Hinweistafeln informiert. Der Busverkehr wird während der Sperrungen umgeleitet. Anwohnende werden vor den Sperrungen gesondert über die Zufahrtsmöglichkeiten informiert.

Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen, sie können den betroffenen Bereich jederzeit uneingeschränkt passieren.

 

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