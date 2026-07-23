Luise-Kiesselbach-Tunnel: OB Krause nennt überraschendes Detail

Noch bis zum 2. August sollten im Luise-Kiesselbach-Tunnel Sanierungsmaßnahmen stattfinden. Doch nun meldete sich OB Krause mit einer überraschenden Nachricht zu Wort.

Seit dem 1. Juli 2026 ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel wegen Instandsetzungsmaßnahmen gesperrt.

Bei all dem Baustellenchaos, das seit Wochen in München vorherrscht, reibt man sich bei dieser Meldung schon fast verwundert die Augen. Seit dem 1. Juli ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel wegen Instandsetzungsmaßnahmen nach einem Brandfall im Jahr 2024 in beide Richtungen gesperrt.

Die Folgen waren kilometerlanges Verkehrschaos, Stillstand und für die Anwohner ein ohrenbetäubendes Hupkonzert über mehrere Wochen. Noch bis zum 2. August waren die Sanierungsarbeiten geplant, doch jetzt überraschte Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) mit einer Meldung, die bei vielen Menschen Freude und Verwunderung gleichzeitig auslösen dürfte.

Luise-Kiesselbach-Tunnel bereits eine Woche früher wieder befahrbar

Die Instandsetzung endet früher als erwartet und der Luise-Kiesselbach-Tunnel ist bereits am Freitag, 24. Juli, in der Früh wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Bauarbeiten sind damit über eine Woche früher abgeschlossen als geplant.

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Dass wir jetzt so deutlich vor dem Zeitplan fertig sind, liegt am Einsatz des Baureferats und der mehr als 15 Fachfirmen, die im Schicht- und Nachtbetrieb tätig waren. […] Danke an alle Mitarbeiter*innen, die das möglich gemacht haben!", schreibt das Münchner Stadtoberhaupt bei Instagram.

Mit der Freigabe des Luise-Kiesselbach-Tunnels fallen auch die Sperren an Brudermühlstraße, Plinganserstraße und Passauer Straße weg, der Verkehr wird dort ab Freitagmorgen wieder wie gewohnt laufen.

Lkw-Brand verursachte schwere Schäden im Tunnel

Im April 2024 kam es im Luise-Kiesselbach-Tunnel zu einem heftigen Lkw-Brand, der schwere Schäden im Tunnel verursachte. In den vergangenen Wochen wurden nun die Tunneldecke saniert und die Sicherheitstechnik in der Oströhre erneuert.