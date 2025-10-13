Autofahrer aufgepasst: Diese vier Tunnel sind diese Woche stundenlang gesperrt
Das Münchner Baureferat führt in dieser Woche in zahlreichen Tunneln ihre jährlichen Wartungsarbeiten durch, diese finden jeweils von 22 bis 5 Uhr statt. In dieser Zeit werden eine oder sogar beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Kfz-Verkehr wird über das bestehende Verkehrsnetz abgeleitet.
Folgende Tunnel sind von den Wartungsarbeiten betroffen:
- Tunnel Landshuter Allee: Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 bis 5 Uhr
- Candidtunnel: Montag, 13. Oktober bis Dienstag, 14. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr
- Brudermühltunnel: Dienstag, 14. Oktober bis Mittwoch, 15. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr
- Trappentreutunnel: Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr
Weitere Baustellen im Münchner Straßenverkehr finden Sie hier.
