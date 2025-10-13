Autofahrer aufgepasst: Diese vier Tunnel sind diese Woche stundenlang gesperrt

In dieser Woche werden in zahlreichen Münchner Tunneln Wartungsarbeiten durchgeführt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Unter anderem im Brudermühltunnel finden in dieser Woche Wartungsarbeiten statt.

Das Münchner Baureferat führt in dieser Woche in zahlreichen Tunneln ihre jährlichen Wartungsarbeiten durch, diese finden jeweils von 22 bis 5 Uhr statt. In dieser Zeit werden eine oder sogar beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Kfz-Verkehr wird über das bestehende Verkehrsnetz abgeleitet.

Folgende Tunnel sind von den Wartungsarbeiten betroffen:

Tunnel Landshuter Allee: Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 bis 5 Uhr

Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 bis 5 Uhr Candidtunnel: Montag, 13. Oktober bis Dienstag, 14. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr

Montag, 13. Oktober bis Dienstag, 14. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr Brudermühltunnel: Dienstag, 14. Oktober bis Mittwoch, 15. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr

Dienstag, 14. Oktober bis Mittwoch, 15. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr Trappentreutunnel: Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr

