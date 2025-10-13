Autofahrer aufgepasst: Diese vier Tunnel sind diese Woche stundenlang gesperrt

AZ-Plus
In dieser Woche werden in zahlreichen Münchner Tunneln Wartungsarbeiten durchgeführt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.
André Wagner |
Unter anderem im Brudermühltunnel finden in dieser Woche Wartungsarbeiten statt.
Unter anderem im Brudermühltunnel finden in dieser Woche Wartungsarbeiten statt.

Das Münchner Baureferat führt in dieser Woche in zahlreichen Tunneln ihre jährlichen Wartungsarbeiten durch, diese finden jeweils von 22 bis 5 Uhr statt. In dieser Zeit werden eine oder sogar beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Kfz-Verkehr wird über das bestehende Verkehrsnetz abgeleitet.

Folgende Tunnel sind von den Wartungsarbeiten betroffen:

  • Tunnel Landshuter Allee: Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 bis 5 Uhr
  • Candidtunnel: Montag, 13. Oktober bis Dienstag, 14. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr
  • Brudermühltunnel: Dienstag, 14. Oktober bis Mittwoch, 15. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr
  • Trappentreutunnel: Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober von 22 Uhr bis 5 Uhr

Weitere Baustellen im Münchner Straßenverkehr finden Sie hier.

