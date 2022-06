Ausstellung im Deutschen Museum schließt: Mit der AZ noch einmal das Bergwerk erleben!

Noch bis 28. Juni kann man die Ausstellung im Deutschen Museum erleben. Die AZ verlost eine exklusive Führung durch die Stollen.

München - Es ist für viele Besucher das Highlight des Deutschen Museums: das Bergwerk. Doch wenn die Bauarbeiten für den zweiten Realisierungsabschnitt der großen Sanierung losgehen, wird der beliebte Ausstellungsteil für mindestens zehn Jahre im Depot verschwinden.

Ab 29. Juni wird das Bergwerk Stück für Stück ausgebaut, 16 Monate sind dafür anberaumt. Die Nachbildungen von Bergarbeitern wie dem Stürzer, Maschinen, Loren, Meißel – alles verschwindet in Kisten. Ob die Ausstellung danach wieder neu aufgebaut wird, ist nicht gesichert, denn das Museum braucht zehn Millionen Euro, um den beliebten Rundgang auf dem neusten Stand der Museumstechnik wiederzuerrichten.

Wer den 500 Meter langen Gang davor noch einmal ansehen will, hat dafür noch bis zum 28. Juni Zeit.

Und wer das Bergwerk noch mal in einer ganz besonderen Art und Weise erleben will, für den hat die AZ etwas Besonderes organisiert: Das Deutsche Museum bietet Lesern der Abendzeitung an diesem Samstag, 11. Juni um 10 Uhr, eine exklusive Führung durch das Bergwerk an. Für dieses Angebot gibt es keine Tickets, Sie können es lediglich gewinnen. Die Führung findet nur an diesem Samstag statt und ist auf 20 Plätze begrenzt.

