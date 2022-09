Ausgleich für Stammstrecken-Verzögerung: Stadt soll S-Bahn-Ring planen

Die CSU-Fraktion fordert, den Nord- und Südring anzugehen, um die Verzögerung bei der Zweiten Stammstrecke auszugleichen.

München - München wächst und mit der Stadt wachsen auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Doch speziell das S-Bahn-Netz ist in den 50 Jahren seines Bestehens kaum mit der Boom-Stadt und ihrem Großraum mitgewachsen.

Jahrelang rang man um eine Lösung, die Zweite Stammstrecke sollte schließlich der große Wurf werden. Doch bekanntermaßen wird das Mega-Projekt nun viel später fertig als gedacht (und viel teurer) – erst frühestens 2037 statt wie zuletzt geplant 2028. So mancher schließt nicht aus, dass es noch weitere Verzögerungen geben wird.

CSU-FW-Fraktion fordert Planung für Nord- und Südring der Münchner S-Bahn

Was also tun? In der Lokalpolitik ist man sich recht einig: Auf die Zweite Stammstrecke kann man mit den Münchner Verkehrsproblemen nicht warten. 400.000 Menschen pendeln täglich mit der S-Bahn in die Stadt.

Immer öfter kommt daher jetzt wieder die Rede auf den S-Bahn-Nord- und Südring. Stammstreckengegner hatten dies ohnehin stets bevorzugt. Im August letzten Jahres hatte die SPD im Landtag und Rathaus gar ein Konzept für eine Münchner Ring-S-Bahn vorgelegt.

Aktuell fordert nun, auch zum wiederholten Mal, die CSU-FW-Fraktion im Rathaus in einem Antrag, die Stadtverwaltung solle "umgehend mit der Planung für den Nord- und Südring der Münchner S-Bahn" beginnen. Nur eine solche parallele Planung könne die zeitliche Verzögerung des Gesamtausbaus des Münchner S-Bahnnetzes noch verhindern, so die Fraktion.

Bereits 2020 stellte das städtische Planungsreferat ein Konzept vor

Ganz bei Null anfangen müsste man dabei nicht: Schon 2019 hieß es vom Freistaat: Der Nordring könne kommen. Laut einer Machbarkeitsstudie sei es möglich, die vorhandenen Gleise für den Personenverkehr zu ertüchtigen und so eine Verbindung von Karlsfeld oder Moosach über die Knorrstraße, den Euro-Industriepark, sowie Johanneskirchen und Daglfing zu schaffen. 2020 stellte das städtische Planungsreferat ein Konzept vor. Am Südring wurde der Regionalzughalt Poccistraße im Juli beschlossen. Auch ein Halt am Kolumbusplatz ist im Gespräch. Dies sei ein Schritt hin zu einer Ring-S-Bahn, heißt es.