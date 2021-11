Antikörper-Test im Check: Muss ich schon boostern?

In Teststationen, Praxen und Apotheken gibt es seit Kurzem kostenpflichtige Corona-Antikörpertests. Die AZ hat's ausprobiert.

Erdem Haslreiter-Yilmaz (62), Chef der Asam Apotheke in der Sendlinger Straße, bietet seit Kurzem neben PCR- und Schnelltests auch Immunstatus-Tests an.

München - Würde ich in der Apotheke ein Kopfschmerzmittel kaufen wollen - es würde ähnlich schnell gehen: Ohne Termin, quasi im Vorbeigehen, habe ich einen Corona-Antikörpertest gemacht. Meine Wahl ist auf die Asam-Apotheke in der Sendlinger Straße gefallen.

Tests kosten zwischen 20 und 35 Euro

Direkt hinter dem Eingang steht eine Mitarbeiterin, die die Kunden empfängt, die zum Testen kommen. Fragebogen ausfüllen, kurz warten, dann wird man schon aufgefordert, mitzukommen.

Seit einigen Wochen bieten Teststationen sowie immer mehr niedergelassene Ärzte und vereinzelt auch Apotheken Corona-Antikörpertests an. Die Preise sind sehr unterschiedlich. Ein Internist in der City verlangt rund 20 Euro, in der Teststation am Deutschen Museum kostet er 25, in der Asam-Apotheke 35 Euro.

Bei mir war die zweite Impfung am 25. Juni, also vor knapp fünf Monaten. Bin ich noch gut geschützt? Diese Frage stellen sich viele. Beim Chef der Asam-Apotheke, Erdem Haslreiter-Yilmaz (62), wird das Angebot sehr gut angenommen, obwohl der Test bei ihm vergleichsweise teuer ist. Über 100 Leute waren in einer Woche da, er hat schon Test-Sets nachgeordert.

Die Experten vom Robert Koch-Institut (RKI) sprechen allerdings keine generelle Empfehlung aus und warnen sogar: Man solle die Booster-Impfung nicht vom Ergebnis eines Antikörpertests abhängig machen. Nicht mal der Chef des Berufsverbands Deutscher Laborärzte empfiehlt diese Tests pauschal für alle.

Nach 15 Minuten gibt's das Ergebnis

In der Apotheke werde ich gebeten, an einem Tisch Platz zu nehmen und die kalten Hände aneinander zu reiben. Dann pikst eine Mitarbeiterin in den Zeigefinger. Sie fängt ein Tröpfchen Blut auf, das war's auch schon. 15 Minuten später kommt wie versprochen das Ergebnis.

"Messwert: 212 BAU/ml, Konzentration neutralisierender Antikörper: niedrig", steht auf dem Zettel. Das erschreckt erst mal. Wenn der Impfschutz nicht mehr so gut ist, bedeutet das ja wohl, dass ich vor einem schweren Krankheitsverlauf weniger gut geschützt bin - und auch ansteckender für andere, wenn ich mich infiziere.

Ab welchem Wert besteht ein ausreichender Schutz?

Auf einem zweiten Zettel steht "Interpretation der Testergebnisse". Demnach hätte ich keine Immunität mehr, wenn der Wert unter 50 liegt. Eine mittlere Immunität bestehe bei diesem Test von der Freiburger Firma Concile zwischen 250 bis 500 und alles darüber würde für eine hohe Immunität sprechen. Allerdings hat das RKI kürzlich mitgeteilt, derzeit sei gar nicht bekannt, ab welchem Wert von einem ausreichenden Schutz vor Covid ausgegangen werden kann. Was denn nun?

Ab wann soll man boostern?

Der Mensch an sich hätte gern Sicherheit und Gewissheit. Aber es ist wie so oft in dieser Pandemie: verwirrend. Was gestern galt, kann heute ganz anders sein. Der Apotheker sagt, heute sei die Empfehlung, nach circa fünf Monaten zu boostern. Die Stiko sprach aber bei mRNA-Impfstoffen bislang von frühestens sechs Monaten.

Welche Schlüsse kann ich denn nun ziehen aus dem Test? Und wie zuverlässig ist das Ergebnis überhaupt? Ich bitte Dr. Andreas Wieser um Aufklärung. Er ist Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Der Oberarzt leitet das SARS-CoV-2 Labor in der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin am LMU-Klinikum.

Standardisierte Aussagen zu Antikörpertests sind schwierig

Er sagt, dass er mit sieben unterschiedlichen Antikörpertests arbeitet, aber mit meinem habe er keine Erfahrung. Generell sei es so, dass es noch keine verlässlichen Daten gibt zu diesen Tests. Es sei schwierig, sie zu standardisieren, bei Qualität und Vorhersagekraft gebe es große Unterschiede. Mein Testergebnis sage zumindest aus, dass ich "wie die allermeisten" auf die Impfung reagiert habe. Um genauer zu verstehen, was welcher Test aussagt, rät er, sich bei einem Tropenmediziner oder Arzt für Infektionskrankheiten beraten oder dort testen zu lassen.

Na prima. Mein Test lässt mich mit vielen Fragen zurück. Aber er hatte Wirkung: Ich habe meinen Hausarzt angerufen - und zu meiner Überraschung sofort einen Impftermin bekommen.