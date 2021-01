Alt-OB Hans-Jochen Vogel bekommt einen Platz in München

Der verstorbene Sozialdemokrat soll künftig im Olympiapark geehrt werden.

München - Hans-Jochen Vogel brachte die Olympischen Spiele nach München. Nun bekommt der verstorbene Münchner Alt-Oberbürgermeister und ehemalige SPD-Parteivorsitzende ein Denkmal im Olympiapark: Teile des Coubertinplatzes werden in Zukunft Hans-Jochen-Vogel-Platz heißen.

Die Umbenennung hatte die SPD beantragt. Und nun hat die Stadt den neuen Namen für die Freifläche zwischen Olympiahalle und -stadion beschlossen. Der Rest des Platzes bleibt weiterhin nach Pierre de Coubertin, dem Gründer des Internationalen Olympischen Komitees, benannt.

Alt-OB Vogel bekommt Platz in München

Zwar hätte sich die SPD keinem Ort zum Gedenken an den Alt-OB versperrt - jedoch gebe es wohl kaum einen Platz, "der so gut ausdrückt, für was Hans-Jochen Vogel stand - wie einer im Olympiapark", sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner. Auch seine Witwe habe sich dafür ausgesprochen.