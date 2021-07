Alfons Schuhbeck: Insolvenz!

Der Star-Koch und Platzlhirsch Alfons Schuhbeck muss für alle seine Betriebe Insolvenz anmelden - wie konnte es so weit kommen?

Alfons Schuhbeck im März 2020 vor seinem geschlossenen Restaurant Orlando Am Platzl.

München – Die Gerüchteküche brodelte seit Monaten, ach was, seit Jahren. Immer wieder munkelte die Gastro-Welt, Alfons Schuhbeck (72) könne sich überhoben haben.

Vielleicht war es aber auch der Neid, der da aus vielen sprach. Schließlich ist der gebürtige Traunsteiner nicht nur Hansdampf in allen Gassen und auf allen Sendern, sondern Münchens Platzlhirsch, der sich nach und nach an diesem berühmten Platz neben dem Hofbräuhaus ein Imperium geschaffen hat: Südtiroler Stuben (bis 2017 ein Stern), Orlando, ein Weinbistro, eine Kochschule, Gewürzladen, Teeladen, Schokoladenladen, Eisdiele und bis 2019 noch Schuhbecks Fine Dining im Boettners (bis zur Schließung ein Stern).

Multi-Talent und Arbeitstier Alfons Schuhbeck - alle Betriebe von der Insolvenz betroffen

Während einem schon beim Aufzählen aller Betriebe die Luft wegbleiben kann, fragt sich manch einer, wie Schuhbeck das alles Tag für Tag führen, lenken, leiten konnte. Dazu unzählige TV-Auftritte, Koch-Sendungen, Promi-Feste, das Teatro in Riem, über 20 Kochbücher, Schuhbecks Schmankerl Shop in der Galeria Kaufhof am Marienplatz - und obendrein der FC Bayern, den er als Food-Coach kulinarisch berät.

Jetzt ist das offiziell geworden, was viele hinter vorgehaltener Hand mutmaßten: Schuhbeck musste beim Amtsgericht München Insolvenz anmelden. Für alle seine Betriebe und Schuhbecks Partyservice (Insolvenzverwalter ist Max Liebig aus der Kanzlei Jaffé, die sich um Wirecard kümmert).

Schuhbeck: Bis heute keine Staatshilfen

In einer Mitteilung hieß es am Sonntag: "Nachdem die vollmundig angekündigten Staatshilfen bei mir bis heute ausgeblieben sind, muss ich für meine Betriebe Insolvenz anmelden." Er selbst werde einen "Neustart" hinbekommen, aber: "Meine rund 50 Mitarbeiter trifft das richtig hart". Bis zuletzt hatte er auf staatliche Finanzhilfen gehofft. Vergeblich.

Schuhbeck (nahm zuletzt 25 Kilo ab) hofft jetzt, seinen Gewürzhandel und das Beratungsgeschäft retten zu können. "Ich will weitermachen und vielleicht ist die Insolvenz sogar eine Chance." Seinen Optimismus hat er behalten, obwohl seit der Razzia 2019 noch ein Steuerverfahren gegen ihn läuft: "Ich habe schon viele Krisen überstanden." Wie geht's weiter? Vorerst sollen seine Betriebe geöffnet bleiben.