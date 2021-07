Abschied vom "Atelier" im Bayerischen Hof: Sterne-Koch Jan Hartwig hat neue Pläne

Nach knapp sieben Jahren verlässt Jan Hartwig das "Atelier", das mit seiner Küche große Erfolge feiern konnte. Was plant er jetzt?

Altstadt - Genau 23 Jahre hatte die Stadt warten müssen – und 2017 war es dann endlich wieder soweit: Drei Sterne funkelten erneut am Münchner Gastro-Himmel. Jan Hartwig hatte sich nach nur drei Jahren im "Atelier" im Bayerischen Hof auf den kulinarischen Olymp geschwungen. Und jetzt – sagt er Servus.

Nach einer etwa bis zum Herbst dauernden Kreativpause wird sich der 38-Jährige, so berichtet es der Restaurantkritiker Jürgen Dollase, auf seinem Blog "eat-drink-think", in naher Zukunft einem neuen Projekt widmen. München soll er dabei weiterhin treu bleiben, so heißt es.

Jan Hartwig ist einer von drei Münchner Drei-Sterne-Köchen

Dem Vernehmen nach will er sich an der Isar selbstständig machen – auf Anfrage der AZ war der Star-Koch jedoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nach Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann und dem Südtiroler Heinz Winkler ist Jan Hartwig, Koch des Jahres 2016 und 2020, der dritte Koch in München, der vom Gourmetführer Michelin jemals mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Jetzt endet auch diese schillernde Ära am Promenadeplatz.

Gelernt hatte er 2000 in Braunschweig. Ab 2004 kochte er bei der Koch-Show "Pomp Duck and Circumstance". 2005 wechselte er zum Zwei-Sterne-Restaurant Kastell bei Christian Jürgens in Wernberg-Köblitz. Es folgten drei Stationen in Drei-Sterne-Lokalen – bis er 2014 in München anheuerte. Der Rest ist bekannt.