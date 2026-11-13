Aiwangers Trauerfeier in München: So läuft der Staatsakt ab – und hier wird es eng

Bayern nimmt Abschied von Hubert Aiwanger: Am Samstag kommen Spitzenpolitiker, Weggefährten und zahlreiche Trauernde nach München. Doch der Platz im Liebfrauendom ist begrenzt. Die wichtigsten Informationen zum Staatsakt, zur Übertragung und zu den Straßensperren.

Die Flaggen wehen auf halbmast. Mit einem Pontifikalrequiem, einem Trauerstaatsakt und Böllerschüssen nimmt der Freistaat an diesem Samstag Abschied von Hubert Aiwanger.

Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister war am 4. November völlig überraschend in einem Berliner Hotelzimmer zusammengebrochen und mit nur 55 Jahren gestorben.

Der katholische Gottesdienst im Liebfrauendom beginnt um 10.30 Uhr, zelebriert von Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. Das Vokalensemble der Dommusik, das Domorchester und die Sopranistin Katja Stuber gestalten die Trauerfeier unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz musikalisch mit Auszügen aus dem Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Domkantor Benedikt Celler wird an der Orgel zu hören sein.

Um 12 Uhr folgt der Trauerstaatsakt mit Ansprachen von Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU). Außerdem werden der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Florian Streibl, der Präsident des Bayerischen Jagdverbands Hubert Stärker sowie die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm Abschiedsworte sprechen.

"Wir rechnen mit einem sehr großen Andrang"

Der Auszug des Sargs und der Trauergemeinde ist für 12.30 Uhr geplant. Vor der Frauenkirche wird Hubert Aiwanger dann mit Böllerschüssen und Ehrensalut verabschiedet, bevor sein Leichnam von Mitgliedern der Bayerischen Bereitschaftspolizei in seine niederbayerische Heimat Rottenburg an der Laaber eskortiert wird. Dort soll der Freie-Wähler-Chef in den kommenden Tagen im kleinen Kreis beigesetzt werden.

Von einem solchen kann bei den Feierlichkeiten in München nicht die Rede sein. Aus dem Erzbischöflichen Ordinariat heißt es, der Dom biete normalerweise zwar Platz für 1800 Besucher.

Wegen der Bestuhlung und weil der Bayerische Rundfunk Raum für sein Übertragungs-Equpiment brauche, könnten am Samstag jedoch nur rund 1100 Menschen an Gottesdienst und Staatsakt teilnehmen.

Hubert Aiwanger (†), (Freie Wähler) zuletzt stellvertretender Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister. © Peter Kneffel (dpa)

Ein Großteil der Plätze ist für die Familie und geladene Gäste reserviert. Zudem habe der Landesverband der Freien Wähler „sechs bis acht“ Busse organisiert, um Trauernde in die Landeshauptstadt zu bringen, sagte Generalsekretär Hans Martin Grötsch der AZ. Andere Quellen sprechen von bis zu 30 Bussen. Dazu kommen etliche Fahrgemeinschaften.

„Wir rechnen mit einem sehr großen Andrang“, sagte eine Sprecherin der Erzdiözese der AZ. Man könne nicht garantieren, dass jeder, der wolle, auch eingelassen werden könne.

Eine Übertragung von Gottesdienst und Staatsakt auf den Frauenplatz ist demnach nicht geplant. Es werde im Außenbereich zwar eine Soundanlage aufgebaut – diese werde jedoch nur im Rahmen der Verabschiedung genutzt.

Es wird eng in der Innenstadt

Zudem werde der Platz vor dem Dom für Sanitäter, Polizei und verschiedene Gruppen benötigt, die Hubert Aiwanger die letzte Ehre erweisen wollten – darunter sind laut Staatskanzlei der Musikzug der Gebirgsschützenkompanie Waakirchen, der Salutzug der Waakirchner Gebirgsschützen, die Jagdhornbläser des Bundes der Bayerischen Berufsjäger sowie die Jagdhornbläser des Bayerischen Jagdverbandes und die Böllerschützen Oberbayern Süd-Ost des Bayerischen Sportschützenbundes.

Hinzukommt, dass es in der Innenstadt ohnehin eng werden dürfte: Die American Football League NFL gastiert am Sonntag in der Allianz Arena – und rundherum sind das ganze Wochenende über zahlreiche Fan-Veranstaltungen geplant, darunter ein Open-Air am Königsplatz.

Die Organisatoren der Trauerfeier verweisen deshalb darauf, dass der Bayerische Rundfunk Gottesdienst wie Staatsakt live überträgt – und auch auf abendzeitung.de wird ein Live-Stream zu sehen sein.

Der anschließende Trauerempfang des Ministerpräsidenten in der Residenz ist nicht öffentlich, auch die Presse hat dort keinen Zugang. Relativ hartnäckig hielt sich am Freitag das Gerücht, es solle auch einen Trauerzug à la Franz Josef Strauß 1988 durch München geben, organisiert von den Freien Wählern. Doch Generalsekretär Grötsch dementierte: Von der Partei sei „definitiv“ kein Trauerzug durch die Stadt geplant, sagte er der AZ.

Keine Veranstaltung angemeldet

Auch aus dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) hieß es, eine solche Veranstaltung sei nicht angemeldet worden. „Wenn allerdings Zuschauer am Straßenrand stehen, um Abschied zu nehmen, dann muss man das nicht anmelden“, so eine Sprecherin zur AZ.

Aufgrund der Trauerfeierlichkeiten und der Überführung des Leichnams nach Niederbayern werden am Samstag innerhalb des Altstadtrings zahlreiche Straßen gesperrt sein, vor allem im Zentrum.

Die Polizei rät deshalb Menschen, die in die Innenstadt wollen, möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.