Letzter Abschied von Hubert Aiwanger: Die Trauerfeier im Livestream
Ein Livestream des Bayerischen Rundfunks.
Irene Esmann moderiert die Live-Übertragung und führt gemeinsam mit Monsignore Erwin Albrecht durch den Gottesdienst. Die Übertragung beginnt um 10.30 und endet um 13 Uhr.
Requiem und Staatsakt in der Frauenkirche
Den Auftakt bildet ein Requiem in der Münchner Frauenkirche, das Kardinal Reinhard Marx zelebriert. Für die musikalische Gestaltung sind unter anderem Ausschnitte aus Mozarts Requiem in d-Moll vorgesehen.
Um 12 Uhr beginnt der offizielle Trauerstaatsakt des Freistaats Bayern. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 12.30 Uhr, wird der Sarg aus dem Dom getragen. Auf dem Domplatz können Bürger persönlich Abschied von Hubert Aiwanger nehmen. Die Bayerische Staatskanzlei hatte den Ablauf der Gedenkfeierlichkeiten bereits im Vorfeld bekannt gegeben.
Hubert Aiwanger starb mit 55 Jahren
Hubert Aiwanger starb am 4. November 2026 in Berlin im Alter von 55 Jahren. Der Politiker der Freien Wähler gehörte seit 2008 dem Bayerischen Landtag an. Seit 2018 stand er als Wirtschaftsminister an der Spitze des Ressorts und war zugleich stellvertretender Ministerpräsident Bayerns.
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