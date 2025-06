Bei sengender Hitze errichten Arbeiter Zäune auf der Theresienwiese. Stück für Stück entsteht das größte Volksfest der Welt. Fußgänger und Radler können das Gelände nur noch teilweise überqueren.

Das Arbeiten auf der Wiesn ist in der prallen Sonne mühselig. Die Schattenplätze sind rar.

Schon in der vergangenen Woche wurden die ersten Gruben ausgehoben, aber jetzt wird’s ernst. Anstich ist zwar erst in knapp drei Monaten, aber schon seit letztem Jahr beginnt der Aufbau für das Oktoberfest früher als sonst. Der Grund: steigende Anforderungen bei den Aufbauten zum Beispiel in Sachen Barrierefreiheit der Zelte.

Die Handwerker freuen sich über die Bauzeitverlängerung. Vor allem in den Mittagsstunden sind die Arbeiten in der prallen Sonne recht beschwerlich. Ein zeitlicher Puffer dürfte die Situation auch für sie ein wenig entzerren.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Ost-West-Querung nur eingeschränkt möglich

Für Fußgänger und Radler bedeutet das allerdings ein paar Umwege. Sie können die Festwiese ab sofort nur noch eingeschränkt passieren. Die Matthias-Pschorr-Straße (zwischen Bavaria und östlichem Bavariaring auf Höhe der Mozartstraße) ist bis 31. Juli gesperrt.

Die Ost-West-Querung zwischen Bavaria und Schaustellerstraße (parallel zum Bavariaring im Osten) ist nur noch weiter südlich über die Straße 5, auf Höhe der Hermann-Schmid und der Stielerstraße möglich.

Von 1. bis 26. August ist auch die Straße 5 nur eingeschränkt geöffnet: montags bis freitags ab 15 Uhr bis 10 Uhr am nächsten Vormittag. Unter der Woche zwischen 10 und 15 Uhr ist die Straße gesperrt und kann in diesem Zeitraum nicht gequert werden. An Samstagen und Sonntagen bleibt sie durchgehend für Fußgänger und Radler geöffnet.

Nord-Süd-Querung noch bis Ende August möglich

Die Nord-Süd-Querung über die Schaustellerstraße ist noch bis 27. August möglich. Ab dann bleibt sie wie die komplette Theresienwiese bis nach der Wiesn am 23. Oktober gesperrt. Je nach Baufortschritt wird versucht, die Schaustellerstraße bereits früher wieder freizugeben.

Ab sofort können Interessierte beobachten, wie zunächst die großen Bierzelte aufgestellt werden. Anschließend kommen die kleineren Zelte und ganz zum Schluss die Fahrgeschäfte und Buden. Noch geht’s recht gemächlich zu. Die Zäune stehen. Ansonsten können sich die Arbeiter noch ein bisserl Zeit lassen. Das Oktoberfest beginnt am Samstag, 20. September, und dauert 16 Tage lang bis zum 5. Oktober.