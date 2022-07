Achtung, Stau! Hier wird in München jetzt gebaut

In der Altstadt, Maxvorstadt und in Pasing-Obermenzing gibt es Baustellen.

An verschiedenen Orten in München wir derzeit gebaut. (Symbolbild)

München - Sommerzeit ist Baustellen-Zeit: Auch in der kommenden Woche wird auf den Straßen gewerkelt.

So erneuert das Baureferat im Kreuzungsbereich der Ludwigstraße/Von-der-Tann-Straße in mehreren Nächten den Fahrbahnbelag. Von 4. bis 8. Juli zwischen 21 und 5 Uhr ist der Kreuzungsbereich für den Autoverkehr gesperrt. Wendemöglichkeiten vor der jeweiligen Sperre werden eingerichtet auch der Altstadtringtunnel ist befahrbar. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle ebenfalls passieren.

In der Wrede-, Pappenheim- und Karlstraße erweitern die Stadtwerke ab sofort ihr Fernkältenetz – und zwar bis voraussichtlich Juni 2023. In einer ersten Bauphase ab Montag (3. Juli) ist die Pappenheimstraße in Fahrtrichtung Nordost einbahngeregelt. Die Überfahrt von der Karl- zur Blutenburgstraße ist für den Autoverkehr gesperrt. Fußgänger und Radler kommen trotzdem durch.

In der Bodenseestraße zwischen Heimburg- und Varnhagenstraße und in der Aubinger Straße im Stauraumbereich zur Bodenseestraße wird in mehreren Bauphasen ebenfalls die Fahrbahn erneuert. Von 4. bis 17. Juli ist die Bodenseestraße zwischen Heimburg- und Varnhagenstraße stadteinwärts einbahngeregelt. Die Haberlandstraße südlich der Heimburgstraße ist gesperrt. Alle Umleitungen sind durch zahlreiche großformatige Tafeln im Umfeld der Baustelle angezeigt, so die Stadt. Auch hier können Fußgänger und Radfahrer die Baustelle passieren.