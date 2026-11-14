Abschied von Hubert Aiwanger: Markus Söder wird emotional

In einem bewegenden Trauerstaatsakt nehmen am Samstag im Münchner Frauendom mehr als 1000 Gäste Abschied vom verstorbenen Hubert Aiwanger. Die Betroffenheit ist groß.

Es war alles andere als ein Routinetermin: Die mehr als 1000 Gäste des Pontifikalrequiems mit Trauerstaatsakt, der am Samstag im Münchner Frauendom für den am 4. November unerwartet verstorbenen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger stattfand, zeigten echte Betroffenheit. "Ihr kennt weder den Tag noch die Stunde", erinnerte Aiwangers niederbayerische Landtagskollegin Ruth Müller von der SPD an die biblischen Worte: "Für Hubert Aiwanger ist die Stunde viel zu früh gekommen."

Tanja Schweiger (Freie Wähler), Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger und Landrätin des Landkreises Regensburg, und seine Familie nehmen in der Frauenkirche an einem Trauerstaatsakt für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) teil. © Sven Hoppe (dpa POOL)

"Mich hat das ordentlich getroffen", bekannte Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU). Karin Baumüller-Söder, Gattin des Ministerpräsidenten, nahm Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger lange in den Arm.

Viele der Trauernden aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die sich an diesem sonnigen, aber kalten Samstagvormittag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Frauenkirche eingefunden hatten, mussten mit den Tränen kämpfen, so etwa der Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Bertram Brossardt: "Die Betroffenheit wird noch länger bleiben." Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) erinnerte sich wehmütig an Treffen mit dem Verstorbenen, der sich "nicht lange mit Formalitäten" aufgehalten und angeboten hatte: "Ich bin der Hubert."

Zahlreiche Menschen warteten vor der Frauenkirche. © Natalie Kettinger

Söder: "Ich fasse es einfach nicht"

Die Betroffenheit war wohl auch deshalb so groß, weil – wie es Kardinal Reinhard Marx im Pontifikalrequiem formulierte – Hubert Aiwanger mit 55 Jahren "plötzlich aus dem Leben" gerissen wurde und nicht im gesegneten Alter starb. "Ich fasse es einfach nicht", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), und auch seine Augen wurden feucht, als er sich direkt an den Verstorbenen wandte: "Wir werden dich nicht vergessen, ich dich auch nicht".

Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident, spricht in der Frauenkirche beim Staatsakt für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister. © Sven Hoppe (dpa POOL)

Besonders angegriffen wirkte Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Florian Streibl. Aiwanger sei "im tiefsten und reinsten Sinne Diener des Volkes. Er war ein bayerisches Original. Er brauchte keine PR-Berater", schilderte Streibl den Verstorbenen. Aiwanger habe schlichtweg "die Demokratie in Bayern stabilisiert". Er selbst wisse, was es bedeute, einen Spitzenpolitiker als Mann und Vater zu haben, so der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Max Streibl, der 1998 ein Staatsbegräbnis erhielt. Die Freien Wähler würden jetzt das politische Erbe Aiwangers weiter verfolgen.

Der Chef der Landtagsfraktion der Freien Wähler, Florian Streibl, trauerte um seinen Freund und Weggefährten. © Sven Hoppe/dpa POOL/dpa

Als ihn vor zehn Tagen die Nachricht vom Tod seines Stellvertreters in einem Berliner Hotelzimmer ereilte, habe er es nicht glauben können und Aiwanger eine Handynachricht geschickt, die nie angekommen sei, schilderte Söder die Ereignisse des 4. November: "Ich fasse es einfach nicht. Auch ich bin geschockt." Aiwanger habe vor Kraft gestrotzt, "Ärzte habe er sowieso nicht gemocht", so der Ministerpräsident. Die Zusammenarbeit mit ihm habe nach einer Zeit "gewissen Misstrauens" "gut funktioniert". Am Ende sei man zu einem "eingespielten Doppel" geworden", auch bei mancher Kabarettsendung".

Aigner: "Stark wie ein Schlepper-Motor"

Söder erinnerte an Aiwangers "Bierzelttauglichkeit", was in Bayern ein "echter Ritterschlag" bedeute. Wer in Aiwanger nur einen bodenständigen Volksvertreter sehe, verkenne, wie schnell er sich auch in die kompliziertesten wirtschaftlichen Themen hineinversetzen konnte, würdigte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm den Toten.

Das Sterbebild des verstorbenen Hubert Aiwanger. © Natalie Kettinger

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sprach von einem "furchtbaren Schock", den ihr der Tod Aiwangers versetzt habe. Der Landwirt aus Niederbayern habe sich "nie geschäftsmäßig, stets voller Leidenschaft und Überzeugung" gezeigt. "Verlässlich und stark wie ein Fendt-Schlepper-Motor" und ein "unglaubliches Energiebündel" sei der Verstorbene gewesen, so die mutmaßlich künftige Bundespräsidentin. Auch im Amt des Wirtschaftsministers sei Aiwanger nicht zu einem "glattgebügelten Diplomaten" geworden. Dass er jetzt nicht mehr da sei, "fühlt sich nicht richtig an", sagte Aigner.

Landtagspräsidentin Aigner sprach von einem Schock, der durch den Tod von Hubert Aiwanger ausgelöst wurde - auch für sie ganz persönlich. © Sven Hoppe/dpa POOL/dpa

Auf dem himmlischen Hochsitz?

Mit dem Tod Aiwangers ende "ein großes Leben, das viel gewollt und erreicht habe und manchmal auch gescheitert" sei, sagte Kardinal Marx in seiner Predigt. Aiwanger sei "ein echtes bayerisches Mannsbild, kämpferisch, aber auch mit der Seite des Gutmütigen" gewesen.



Passend zum Leben des Toten fand der Kardinal den Song von Frank Sinatra "I did it my way" (Ich habe es auf meine Weise gemacht). Die Trauernden tröstete der Kardinal mit den Worten: Der Verstorbene sei unter ihnen. Er lebe "in neuer Weise". Auch Söder fand zuversichtliche Worte: Der passionierte Jäger Hubert sitze jetzt vielleicht auf einem Hochsitz im himmlischen Jagdrevier und gründe eine Freie-Wähler-Ortsgruppe.

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, leitete in der Frauenkirche das Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. © Sven Hoppe (dpa POOL)

"Seit Strauß keiner mehr wie er"

Unter den Klängen von Jagdhörnern und Salutschüssen der Gebirgsschützen wurde Aiwangers in ein weißblaues Tuch gehüllter Sarg nach den Trauerfeierlichkeiten aus dem Frauendom getragen und mit Motorradeskorte in seine niederbayerische Heimat überführt. In Rottenburg an der Laaber wird er in der kommenden Woche im Familienkreis beigesetzt.



Gegenüber der AZ fasste Uwe Hecht, stellvertretender Kommandeur der Gebirgsschützen, die Empfindungen vieler Anhänger Aiwangers so zusammen: "Seit Strauß hat es in Bayern keinen Politiker mehr wie ihn gegeben."

Uwe Hecht, stellvertretender Kommandeur der Gebirgsschützen, am Tag der Trauerfeier in der Münchner Innenstadt. © Natalie Kettinger

"Die Abschieds-Zeremonie ist wunderschön"

Während der Trauerzeremonien hatten sich entlang der Absperrung um den Frauenplatz einige Hundert Menschen versammelt – mit ganz unterschiedlichen Motiven. Seine Frau und ihn habe die "pure Neugier" hergeführt, sagte ein Urlauber. Ein junger Mann wusste zwar nicht, wer Hubert Aiwanger war, ist aber fasziniert von der Polizeieskorte. Marina Bock aus München hingegen zeigte sich tief bewegt: "Er war ein Patriot, der für sein Bayern alles gegeben hat", sagt sie und kämpft mit den Emotionen: "Zudem war er meine Generation."



Elfriede Kerschberger aus dem Chamer Raum harrte seit 9.45 Uhr in der Kälte aus. "Ich durfte Hubert Aiwanger zehn Jahre lang als Mitarbeiterin eines ehemaligen Landtagsabgeordneten erleben", erzählt sie: "Er war genau, wie er heute geschildert wurde." Und Antonio, ein Tourist aus Italien, sagt ehrlich, er wisse zwar nicht, was der Verstorbene für Bayern getan habe – "aber diese Abschieds-Zeremonie ist wunderschön (gemeint sind Salut und Böllerschüsse, d. Red.). Es ist gut, dass ihr solche Traditionen habt und pflegt."

