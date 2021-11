85 Mal zu schnell gefahren: Münchner (26) muss über 14.000 Euro zahlen

Einen Monat lang ist ein Münchner immer wieder beim Rasen erwischt worden. Nun hat die Polizei den Fahrer geschnappt.

München - Unglaubliche 85 Mal ist ein 26-jähriger Münchner mit seinem Mercedes in der Stadt zu schnell unterwegs gewesen - nun hat die Polizei den ihn geschnappt.

Wie die Polizei mitteilt, war seit Mitte Oktober ein Auto mit einem Überführungskennzeichen immer wieder viel zu schnell durch Geschwindigkeitsmessungen gerast. Meistens handelte es sich um Geschwindigkeiten über 100 km/h, wo eigentlich nur 60 km/h erlaubt sind.

Polizei kontrolliert 26-Jährigen

Auf den Beweisbildern war nach aktuellem Ermittlungsstand immer derselbe Fahrer zu erkennen, so die Polizei. Am vergangenen Samstag gegen 0.15 Uhr wurde der Mann in seinem Mercedes schließlich angehalten und identifiziert.

Münchner kassiert knapp 100 Punkte in Flensburg

In Zusammenhang mit den Geschwindigkeitsüberschreitungen ergab sich bisher ein Bußgeld von über 14.000 Euro und knapp 100 Punkten. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Polizei: Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.