75-jähriger Münchner wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen

Die Polizei hat einen 75-Jährigen aus München festgenommen, der unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern steht. Der mutmaßliche Täter sitzt bereits in Untersuchungshaft.

München - Zunächst waren es nur Vermutungen, doch am Ende sollte es sich als schwerer und langjähriger Fall von sexuellem Missbrauch an Kindern entpuppen.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, bekamen Beamte Mitte des vergangenen Jahres Hinweise, denen zufolge ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München ein verdächtiges Verhalten an den Tag legte. So soll der Mann regelmäßigen engeren Kontakt zu männlichen Kindern gepflegt haben – teilweise wurde er von den Minderjährigen sogar in seiner Wohnung besucht. Diese Hinweise sollen laut Polizei aus dem Bekanntenkreis des 75-Jährigen stammen.

Des Weiteren wurde bekannt, dass der 75-Jährige Kindern regelmäßig Nachhilfeunterricht erteilt und sich auch bei einem Sportverein in der Jugendarbeit engagiert hatte. Konkrete Hinweise auf sexuellen Missbrauch von Kindern lagen der Polizei zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Ehemaliges Opfer berichtet von Missbrauch im Jahr 1988

Im Verlauf der daraufhin aufgenommenen Ermittlungen konnte die Polizei die Personalien eines 43-Jährigen herausfinden, von dem zunächst nur der Vorname bekannt war. Dieser befindet sich aktuell im Nicht-EU-Ausland und stand in der Vergangenheit in engerem Kontakt zum 75-Jährigen. Im April konnten die Beamten dann in Kontakt mit dem Mann treten, wobei dieser der Polizei detailliert von einem Missbrauch im Jahr 1988 berichtete.

Zudem wurde bekannt, dass gegen den 75-Jährigen bereits im Jahr 1991 wegen Erwerb, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wurde.

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse wurde über das Amtsgericht München ein Durchsuchungsbeschluss für den Wohnsitz des 75-Jährigen in Thalkirchen erwirkt, der am 20. Mai vollzogen wurde. Im Rahmen dieser Durchsuchung konnte die Polizei mehrere tatrelevante Gegenstände sicherstellen. Zudem ergaben sich weitergehende Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung bzw. den Besitz von Kinderpornografie.

75-jähriger Münchner sitzt in U-Haft

Durch die polizeilichen Maßnahmen konnte die Identität eines Zehnjährigen aus München geklärt werden, welcher Nachhilfeunterricht vom 75-Jährigen erhalten hatte. Auch in diesem Fall ergab sich in der Folge der Verdacht des sexuellen Missbrauchs.

Als Folge der Erkenntnisse, die sich durch die Wohnungsdurchsuchung ergeben hatten, wurde der 75-jährige Münchner festgenommen. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund der Faktenlage Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 17 (Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder) geführt.

Für den sexuellen Missbrauch im Jahr 1988 kann der 75-Jährige wohl nicht mehr juristisch belangt werden, da die Tat mittlerweile verjährt ist. Aber die detaillierten Informationen über den damaligen Vorfall durch das Opfer brachten eine ermittlungstechnische Lawine ins Rollen, die dem mutmaßlichen Täter über 30 Jahre später nun zum Verhängnis werden kann.