Hauptbahnhof: Exhibitionist belästigt Polizistin in Zivil

Am Mittwochabend hat ein Mann am Hauptbahnhof die Hosen vor einer Frau heruntergelassen. Was der Exhibitionist nicht wusste: Die Frau ist Polizistin.

02. Juni 2022 - 14:07 Uhr | AZ

Der Vorfall hat sich im Sperrengeschoss des Hauptbahnhofs ereignet. (Archivbild) © imago images/Passion2Press