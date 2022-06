Drogenschmuggel am Münchner Flughafen: Zoll entdeckt 1,5 Kilo Crystal Meth

Am Münchner Flughafen werden immer wieder größere Mengen Drogen in Frachten entdeckt. Vor wenigen Wochen stellte der Zoll 1,5 Kilogramm Methamphetamin fest, versteckt in Alltagsgegenständen.

03. Juni 2022 - 07:36 Uhr | AZ

Ein Crystal Meth Fund liegt in einem Zollamt. © David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild