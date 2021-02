40.000 Euro Schaden: Feuerwehr rettet Familie aus verrauchter Wohnung

Am Dienstag ist es in einer Wohnung in Taufkirchen zu einem Brand gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Dank der Meldung eines Anwohners, konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden.

24. Februar 2021 - 15:33 Uhr | AZ

Ein aufmerksamer Anwohner verhinderte in Taufkirchen Schlimmeres. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa