350 Menschen am Gärtnerplatz: Demo für Geflüchtete aus Sierra Leone

Am Samstag haben sich rund 350 Demonstranten für die Geflüchteten aus Sierra Leone eingesetzt. Sie fürchten die Abschiebung und appellieren an die verantwortlichen Stellen, die humanitäre Notsituation anzuerkennen.

Am Samstag gab es in der Münchner Innenstadt München eine weitere Demonstration gegen Abschiebungen und die Anhörung Geflüchteter durch eine sierra-leonische Botschaftsdelegation. (Archivbild)

München - Am 18. Oktober nahm in München der Protest von rund 200 aus ganz Bayern angereisten Geflüchteten aus Sierra Leone seinen Anfang: Aus einer Demonstration zur Zentralen Ausländerbehörde entwickelte sich der Widerstand dann zu einem Camp am Königsplatz.

Geflüchtete bitten Stadt München um "City-Asyl"

Am Samstag - genau zwei Monate später - haben die Betroffenen in einer Demonstration am Gärtnerplatz noch einmal auf ihre Situation aufmerksam gemacht, unterstützt "von einem breiten Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure", wie es in dem entsprechenden Aufruf heißt.

Nach Angaben der Polizei waren rund 350 Demonstranten bei der gegen 14 Uhr beginnenden Auftaktveranstaltung am Gärtnerplatz dabei, dann ging es für die Menge weiter zu einer Kundgebung vor der Staatskanzlei, ehe am Königsplatz dann die Schlussveranstaltung mit dann noch rund 140 Teilnehmern über die Bühne ging. Gegen 17.30 Uhr sei die Demo beendet gewesen, erklärte ein Polizeisprecher der AZ: "Die Redebeiträge waren themenbezogen, und es gab nichts zu beanstanden."

Hintergrund der Proteste: Die Geflüchteten fühlen sich nicht sicher und fordern ein Ende der Anhörungen mit sierra-leonischen Behördenvertretern. Ihre Befürchtung: Dabei soll ihre Identität festgestellt werden, um eine Abschiebung möglich zu machen. Ganz konkret rufen sie die Stadt München dazu auf, in einer Art "City-Asyl" alles dafür zu tun, um lokalen Schutz gegen Abschiebungen zu garantieren.

Geflüchtete aus Sierra Leone: Was folgt auf eine etwaige Abschiebung?

Der Präsident des westafrikanischen Staates habe den Protestierenden sogar mit Strafen gedroht, sobald sie zurückkehren, teilen die Organisatoren der Demo mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir protestieren seit über sieben Wochen, ohne dass die verantwortlichen Stellen uns antworten oder zu einer Lösung der Situation beitragen. Uns kommt es so vor, als ob unsere Situation nicht als Problem anerkannt wird. Warum fühlt sich niemand für unsere Situation verantwortlich?", erklärt Fatmata S., die Sprecherin des Protestcamps.

Viele der Geflüchteten leben seit vielen Jahren in München und Bayern, möchten hier ihre Arbeit und ihre Ausbildung fortführen, sagt die Sprecherin.