St. Johann in Tirol: Mein Yapadu! Die Skiregion mit Glück

Die St. Johanner (die Oberndorfer, Kirchdorfer und Erpfendorfer) setzen seit jeher nicht auf die allererste offene Piste, den steilsten Hang oder die meisten Skikilometer pro Tag, sondern auf Freude an der Natur, Bewegung und am Leben. Fröhlich ausgedrückt: "Yapadu!"

26. November 2021 - 00:00 Uhr

Skifahrer kommen in der Region St. Johann in Tirol auf ihre Kosten.

Und siehe da – so, wie sich die Welt entwickelt, ist die Region schon da, wo viele Menschen hinwollen. Das Winterangebot zwischen dem prägnanten Kitzbüheler Horn und dem beeindruckenden Wilden Kaiser lässt das Herz höher schlagen.

Einen Hüttenaufenthalt und ein schönes Skiwochenende können AZ-Leser gewinnen. © Mirja Geh

Abwechslungsreicher Alpinskilauf mit moderner Seilbahntechnik (unter anderem gibt es einen Sessellift mit Sitzheizung), der Dynafit-Touren-Park, Schneeschuhwandern, Langlaufen, 18 einladende, bewirtete Hütten und jede Menge wunderschöne Umgebung etwa zum Durchatmen.

Die schönsten Plätzchen des Winters

Gewinnen Sie ein Skihüttenwochenende für sechs Personen – die Abendzeitung, Müller und die Region St. Johann in Tirol laden ein. Hier teilnehmen!

Die Skihütte an der Piste

In der Region gibt es Hotels und Unterkünfte, die alle glücklich machen – von luxuriösen Sterne-Häusern bis hin zu coolen Hipster-Hotels. Für AZ-Leser gibt es etwas ganz Besonderes: mit den Skiern direkt von der Hütte auf die Piste und zurück. Davon träumen Skihasen. Noch dazu, wenn in der Hütte auch eine Sauna wartet.

Ein Gewinn der ganz viel Freude macht

So ein wunderschönes Plätzchen können AZ-Leser für ein Wochenende mit fünf Freunden gewinnen. Es warten drei Schlafzimmer, eine Sauna, ein Kachelofen und vieles mehr auf die Gäste. Der Skidoo-Shuttle-Service hilft auf Wunsch bei der An- und Abreise. Und die Region legt noch reichlich "Yapadu!" obendrauf!

Schneespaß für Groß und Klein. © Mirja Geh

Nämlich Tagesskipässe für sechs Ski-Freunde, Schneeschuhe für zwei Tage und einen Einkehrschwung ins Gipfel-Gasthaus am Harschbichl (entspricht einer Mittagsknödl-Sause im Wert von 180 Euro). Der Gesamtwert des Skihüttenwochenendes beträgt 4.500 Euro. Den Gewinnern steht die Hütte an einem Freitag bis Sonntag zur Verfügung (vom 11. bis 13., 18. bis 20. Februar 2022 oder aufgrund der aktuellen Corona-Lage auch nach Absprache).

Um das Hüttenwochenende zu gewinnen, erzählen Sie uns, warum Sie, zusammen mit Ihren fünf Freunden, an diesem wunderbaren Plätzchen ein Wochenende verbringen sollten. Schicken Sie uns Ihre Geschichte bis einschließlich 12. Dezember zu. Hier teilnehmen!

In weniger als 90 Minuten in die "Glücksregion"

Und wer jetzt schon Appetit auf die Region bekommen hat – die "Glücksregion" ist in weniger als 90 Minuten von München aus zu erreichen und lockt mit schneesicheren Pisten, gemütlichen Hütten und Kaiserschmarrn sowie kuscheligen Betten von der einfachen Pension bis hin zum Luxus-Ressort. Mehr dazu unter .

Die schönsten Plätzchen des Winters genießen

bietet einige Plätzchen, an denen man das Glück finden kann. Auf dem höchsten Punkt des St. Johanner Skigebietes gibt es jede Menge Höhepunkte: den 360-Grad-Blick von der Sonnenterrasse auf das Kitzbüheler Horn und den Wilden Kaiser. Auch der Blick in die Speisekarte lohnt sich: Knödel und andere Tiroler Spezialitäten warten auf hungrige Skifahrer.

Kaiserschmarrn – eine österreichische Spezialität. © Mirja Geh

Wer einmal mit Schneeschuhen durch die Landschaft gelaufen ist, kann süchtig danach werden. Wanderungen im Naturschutzgebiet Wilder Kaiser – pures Glück für Kopf, Lunge und Muskeln. Auch das Tourengehen entwickelt sich immer mehr zum angesagten Wintersport. Dynafit hat für seinen Tourenpark gewählt. Hier können Sportler ihre Ausrüstung (lawinen-)gefahrlos kennenlernen und an ihrer Kondition arbeiten. Eine Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden.

Rasant den Berg hinabrodeln. © Mirja Geh

Ein Bummel durch das winterliche St. Johann in Tirol

Rasant geht es beim Rodeln den Berg hinab. Die Region hat dafür gleich mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Bacheralm in Kirchdorf. Am Wochenende gibt es außerdem einen Rodelverleih, Flutlicht bis 24 Uhr inklusive Traktor-Rodellift. Feingeistige Besucher bummeln durch das winterliche und bewundern unter anderem die Fresken in der barocken Pfarrkirche. Weitere schöne Plätzchen gibt es auch in München: die handgemachten Weihnachtsplätzchen von .