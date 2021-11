Skihüttenwochenende in St. Johann für sechs Personen gewinnen!

Die schönsten Plätzchen des Winters: Gewinnen Sie ein Skihüttenwochenende für sechs Personen im Wert von über 4.500 Euro – die Abendzeitung, Müller und die Region St. Johann in Tirol laden ein.

Hier dürfen die glücklichen Gewinner ein tolles Wochenende verbringen: Das Plätzchen, am Hang gemacht von St. Johann in Tirol.

Wintersportler kennen das: Man kommt an einer Hütte vorbei. Sie liegt alleine, etwas abseits der Piste. Und man denkt sich: Wie wäre es wohl, darin einmal ein Wochenende zu verbringen? AZ-Leser haben nun die Chance, es zu erfahren.

Mitmachen, gewinnen und genießen

Für ein Wochenende können AZ-Leser und fünf Freunde einen solchen Aufenthalt gewinnen. Direkt an der Piste, mit drei Schlafzimmern, Sauna, Kachelofen, Fußbodenheizung und vielem mehr. Der Skidoo-Shuttle-Service hilft auf Wunsch bei der An- und Abreise. Die Hütte erreicht man über die Skipiste, sie liegt aber auch an einer der Dynafit-Aufstiegstouren. Oder man läuft mit Winterstiefeln etwa eine halbe Stunde vom Liftparkplatz gemütlich bergauf.

Skispaß in wunderschöner Landschaft. © Mirja Geh

Den glücklichen Gewinnern steht die Hütte an einem Freitag bis Sonntag (wahlweise vom 11. bis 13., oder vom 18. bis 20. Februar 2022 oder aufgrund der aktuellen Corona-Lage auch nach Absprache) zur Verfügung, je nachdem, wann es Tiefschnee gibt oder es die aktuelle Corona-Lage zulässt.

So gewinnen Sie das Hüttenwochenende

Um das Hüttenwochenende zu gewinnen, erzählen Sie uns, warum Sie, zusammen mit Ihren fünf Freunden, an diesem wunderbaren Plätzchen ein Wochenende verbringen sollten. Schicken Sie uns Ihre Geschichte bis einschließlich 12. Dezember 2021 zu, indem Sie das Formular hier oben dafür nutzen. Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern der AZ-Redaktion, von und der Region , wählt die besten 20 Geschichten aus. Die Gewinner-Geschichte wird dann in einer Müller-Filiale gezogen.

Die Region St. Johann in Tirol legt noch reichlich "Yapadu!" obendrauf! Nämlich Tagesskipässe für sechs Ski-Freunde, Schneeschuhe für zwei Tage und einen Einkehrschwung ins Gipfel-Gasthaus am Harschbichl (entspricht einer Mittagsknödl-Sause im Wert von 180 Euro). Der Gesamtwert des Skihüttenwochenendes beträgt 4.500 Euro.

Jetzt teilnehmen. Wir wünschen viel Glück!