Sie möchten den Sommer besonders erleben? Dann ist diese Region ein Muss

Wenn die Morgensonne die sanften Kuppen des Hahnenkamms in goldenes Licht taucht und das Kitzbüheler Horn majestätisch über der erwachenden Stadt thront, beginnt ein Tag, der so vielseitig und lebendig ist wie die Region selbst. In – wo alpine Tradition auf moderne Lebensfreude trifft – spürt man schon früh am Morgen: Der Sommer ist hier ein ganz besonderes Erlebnis.

Den Sommer in vollen Zügen genießen - das ist in Kitzbühel auf vielfältige Weise möglich. © Kitzbühel Tourismus

Das Wanderparadies im Herzen der Alpen entdecken

Der perfekte Tag beginnt auf den bestens gepflegten der Region, die mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind – ein Zeichen für höchste Qualität, Orientierung und Erlebniswert.

Morgens auf dem Weg zur Seidlalm. © Kitzbühel Tourismus

Wer sich gleich am Morgen in die Natur aufmacht, wird mit einer unvergesslichen Tour belohnt: Die Wanderung zum Sintersbacher Wasserfall führt von Jochberg aus durch den Bergwald zu einem spektakulären Naturschauspiel. Über 85 Meter stürzt das Wasser donnernd in die Tiefe – ein kurzer Stopp, der lange im Gedächtnis bleibt. Danach lädt die Jochberger Wildalm zu einer wohlverdienten Rast mit Tiroler Schmankerln ein.

Geführte Touren

Wer die Bergwelt lieber gemeinsam erlebt, kann sich einer von Kitzbühel Tourismus anschließen. Mit erfahrenen Bergwanderführern geht es auf Höhenwegen zu Panoramen, Almen und verborgenen Kraftplätzen – oft inklusive spannender Geschichten zur Geschichte, Geologie und Kultur der Kitzbüheler Alpen.

Nach der Wanderung einkehren und Tiroler Schmankerl genießen. © Kitzbühel Tourismus

Ein Highlight: Eine Wanderung zur legendären Streif. Die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif gilt als das berühmteste alpine Ski-Rennen der Welt. Im Sommer verwandelt sich der steile Berghang in eine sportliche Wanderroute, die sich von der Starthütte bis ins Tal schlängelt. Die mittel schwierige Tour "Streif Live" überwindet im Auf- oder Abstieg 7,7 Kilometer und knapp 1.000 Höhenmeter. Wer nur bergauf oder bergab wandern möchte, dem steht die Hahnenkamm-Bergbahn zur Verfügung.

Der Red Bull Golf Rasmushof – ein Erlebnis für Golfliebhaber. © Kitzbühel Tourismus

Golfparadies

Nach der Wanderung lockt der nächste Höhepunkt des Tages – sportlich, aber ganz anders: vor alpiner Traumkulisse. ist eine der renommiertesten Golfdestinationen im Alpenraum. Vier charakterstarke Plätze bieten Abwechslung und Aussicht zugleich: Der 18-Loch-Platz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith beeindruckt mit weiten Spielbahnen und Postkartenpanorama.

Im Championship-Course Eichenheim schlägt man zwischen Felsen, Wald und Almen ab – herausfordernd und wildromantisch zugleich. Der Neun-Loch-Golfplatz Kitzbühel-Kaps liegt inmitten eines historischen Schlossparks, stilvoll und zentral. Und direkt im Zielbereich der legendären Streif wartet der Red Bull Golf Rasmushof – ein Erlebnis für sich.

Der Schwarzsee - ein Naturjuwel. Entweder Abkühlen im See, oder einfach den Ausblick genießen am Wasser. © Kitzbühel Tourismus

Entspannung am Abend

Und wenn die Sonne langsam tiefer steht und die Wärme des Tages noch in der Luft liegt, ruft der – ein Naturjuwel, das sanft in die Landschaft eingebettet ist. Das Wasser bietet eine willkommene Abkühlung nach einem aktiven Tag - ein Moment purer Entspannung. Ob der Sprung ins Wasser, ein paar ruhige Schwimmzüge oder einfach nur das Sitzen am Ufer.

750 Jahre Geschichte spiegeln sich in den bunten Fassaden, den verwinkelten Gassen und den liebevoll erhaltenen Details der Kitzbüheler Altstadt. © Kitzbühel Tourismus

Veranstaltungen in Kitzbühel erleben

Am Abend lässt man sich vom lebendigen Flair der Stadt treiben. 750 Jahre Geschichte spiegeln sich in den bunten Fassaden, den verwinkelten Gassen und den liebevoll erhaltenen Details der Kitzbüheler Altstadt. Ein musikalisches Highlight ist , bei dem das Zentrum der Gamsstadt zur Open-Air-Bühne für klassische Musik wird. Von 02. bis 04. Juli 2025 ermöglicht Kitzbühel Nachwuchsopernstars erneut stimmungsvolle Konzerte.

Bei den Events und Wochenteiler immer mittwochs und donnerstags im Juli und August, treffen sich Einheimische und Gäste aus aller Welt. – und der Blick auf die Bergkulisse erinnert daran, warum man hier ist.

Kitzbühel ist ein Ort, an dem Bewegung, Natur und Genuss eine harmonische Einheit bilden. Wo Wanderer, Golfer, Genießer und Kulturliebhaber gleichermaßen ihr Sommerglück finden. Ein Tag in der Gamsstadt ist nicht nur ein Urlaubserlebnis – er ist ein Gefühl, das bleibt.

