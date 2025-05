Dieses beliebte Gesundheitsreiseziel sollten Sie kennen

Kraft tanken, entspannen und sich selbst neu entdecken: Bad Füssing bietet im Sommer ein Gesundheits- und Urlaubsangebot, das Körper, Geist und Seele guttut.

27. Mai 2025 - 10:45 Uhr

Die Heilkraft des Thermalwassers genießen, unberührte Natur entdecken, Kraft und Lebensfreude tanken sowie neue Energie schöpfen: Deutschlands beliebtestes Gesundheitsreiseziel Bad Füssing direkt an der bayerisch-österreichischen Grenze eröffnet eine unvergleichliche Vielfalt für einen gesunden, aktiven oder auch entspannten Wohlfühlurlaub.

© Bad Füssing Bild 1 von 9 17 unterschiedlich konzipierte Becken schaffen eine 3.000 Quadratmeter große Thermenlandschaft in der direkt am Kurpark gelegenen Europa-Therme. © Anna-Maria Saller Bild 2 von 9 Die Therme Eins ist die Ursprungstherme von Bad Füssing. © Leonie Lorenz Bild 3 von 9 Voller traditionell bayerischem Brauchtum präsentiert sich die Perchtensauna. Im Inneren befinden sich drei bequeme übereinanderliegende Sitzreihen, die genügend Platz für bis zu 60 Personen bieten. © Bad Füssing Bild 4 von 9 Die Johannesbad Therme am Abend - diese Therme ist Deutschlands größte Heiltherme und zählt zu den größten Thermen der Welt. © Leonie Lorenz Bild 5 von 9 Relaxen in einer der drei Thermen. © Leonie Lorenz Bild 6 von 9 Die Atmosphäre der Natur auf sich wirken lassen und der Stille lauschen, in Bad Füssing haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein. © Bad Füssing Bild 7 von 9 Der Kurpark im Sommer - hier kann man die Natur so richtig genießen. © Leonie Lorenz Bild 8 von 9 In Bad Füssing gibt es über 400 km ausgebaute Radwege. © Leonie Lorenz Bild 9 von 9 Entspannen und Wohlfühlen.

Thermen-Genuss mit heilkräftiger Wirkung

Das als natürlicher, heilkräftiger Schatz, der 56 Grad heiß aus 1.000 Metern Tiefe empor sprudelt, ist bis heute Gästemagnet Nummer eins des Kurortes im Herzen des Bayerischen Thermenlands. Bad Füssing verwöhnt Sie mit mehr als einhundert Therapie-, Entspannungs- und Bewegungspools auf rund 12.000 Quadratmetern Wasserfläche in den drei großen Thermen sowie in den Wohlfühlbereichen zahlreicher Hotels.

Bei einem Waldbad Balance und Ruhe finden oder auch bei einer "Waldmeditation" die Sorgen des Alltags weit hinter sich lassen. © Leonie Lorenz

Waldbaden, Wandern und Radfahren auf über 400 Kilometern

Draußen sein, die Atmosphäre der Parks und der Wälder auf sich wirken lassen und der Stille zu lauschen, hat eine beruhigende Wirkung und hilft, schneller zu regenerieren. Bad Füssing überrascht mit schier unendlichen Möglichkeiten, bei einem Balance und Ruhe zu finden oder auch bei einer "Waldmeditation" die Sorgen des Alltags weit hinter sich zu lassen.

Über 400 Kilometer bestens ausgeschilderte laden dazu ein, die reizvolle Natur zu erkunden – vorbei an Flussauen, durch Naturschutzgebiete und Wälder. Ideal zum Radfahren, Wandern oder einen meditativen Spaziergang.

Große Unterhaltung und eine „Glücks-Insel“

Am Abend bietet Bad Füssing auf Großstadtniveau mit Show-Events, einem eigenen Kurorchester, Schauspiel- und Opernensembles internationaler Theater, eine Spielbank und kulinarische Highlights aus aller Welt.

Ein Sommer-Open-Air der Superlative

Eines der besonderen Highlights in diesem Jahr: das 3. Bad Füssinger . Vom 31. Juli bis 2. August verwandelt sich Bad Füssings Kurpark in eine riesige Konzertarena unter freiem Himmel. Beim Filmmusikspektakel "The Music of Hans Zimmer & John Williams" am 31. Juli erleben Sie die musikalischen Höhepunkte der beiden Komponisten, live interpretiert vom rund 60-köpfigen Ensemble des Czech Symphony Orchestra. Am 1. August stehen die Münchner Freiheit und die Nockis auf der Open-Air-Bühne. Die "BR Schlager-Party" am 2. August überrascht Sie dann mit einem Staraufgebot der Superlative.

: Der perfekte Ort für eine sommerliche Auszeit voller Lebensfreude, Entspannung und Musikgenuss.