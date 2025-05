Drei Hotels, ein Gefühl: Hier erleben Sie Luxus für jeden Geschmack

Augen schließen und loslassen: In den Quellenhof Luxury Resorts in Südtirol und am Gardasee beginnt Ihr Urlaub der Extraklasse. Erleben Sie eine außergewöhnliche Sinnesreise.

26. Mai 2025 - 13:16 Uhr

Ihr Traumurlaub beginnt hier, in Südtirol & am Gardasee.

Die Frühlingszeit ruft nach Abenteuern, sowohl in Südtirol als auch am Gardasee. Nach einer Wanderung in Berg- oder Seeluft ins Hotel zurückzukehren und in die stimmungsvollen und großzügigen Spa- und Wellnessbereiche einzutauchen, ist Luxus pur!

La Dolce Vita in Bella Italia

In Südtirol und in Lazise am malerischen Gardasee trifft man auf Fünf-Sterne Luxus-Urlaub in mittlerweile dreifacher Ausgabe. Die vereinen in perfekter Harmonie Südtiroler Herzlichkeit und das typische italienische Lebensgefühl: "La dolce vita".

Das Haupthaus Quellenhof Luxury Resort Passeier liegt im wunderschönen Passeiertal in Südtirol, knapp 15 Autominuten von Meran entfernt. © Quellenhof Luxury Resort

Das Mutterhaus, das Quellenhof Luxury Resort Passeier liegt im wunderschönen Passeiertal in Südtirol, knapp 15 Autominuten von Meran entfernt. Im Frühjahr 2019 entstand in Lazise, am traumhaften Gardasee, das neue Resort von Familie Dorfer, das Quellenhof Luxury Resort Lazise. Und 2022 neu dazu, das brandneue Juwel, die kleine und chice Quellenhof See Lodge – ein exklusives Spa-Hideaway für nur Erwachsene - in Südtirol.

Wohlfühl-Resorts der Extraklasse

Das in Südtirol verfügt auf 10.500 Quadratmeter Spa-Bereich über insgesamt 25 Saunen, darunter die mehrfach preisgekrönte See-Event-Sauna mit Show-Aufgüssen. Um dem Alltag davonzuschwimmen, sorgt eine einzigartige Wasserlandschaft mit 12 beheizten Indoor- und Outdoor-Pools für den notwendigen Badespaß. Im Acqua Family Parc tobt das pure Leben. Dieser abenteuerliche Wasserpark – Südtirols größter - erfreut nicht nur die kleinen Gäste.

Die traumhaft mediterrane Gartenlandschaft im Quellenhof Luxury Resort Lazise lädt zum Träumen und Relaxen ein. © Zulupictures

Auch im großzügigen Onda-Spa (ital. = die Welle) des wird den Gästen auf 2.000 Quadratmeter Wellness und SPA vom Feinsten geboten. Getrennte Ruhe- und Saunabereiche für Erwachsene und Familien (Kinder ab vier Jahren) lassen Wellness-Herzen höherschlagen. Eine traumhaft mediterrane Gartenlandschaft lädt zum Träumen und Relaxen ein.

Die Quellenhof See Lodge ist ein Wohlfühlort für nur "Adults only". © Stefan Schwabl

Haute Cuisine – von Alpin bis Mediterran

Seit 2022 erwartet Sie in Südtirol zudem die neue , ein Wohlfühlort für nur Erwachsene: "Adults only" (ab 14 Jahren). In perfekter Harmonie spiegelt sich im 4.500 Quadratmeter großen See eine atemberaubende alpine Kulisse, gepaart mit dem mediterranen Flair des leicht maledivisch anmutenden Luxushotels.

Neben einem exklusiven und vielfältigem Wellness-& Spa-Angebot, welches sowohl in Südtirol als auch in Lazise seinesgleichen sucht, bestechen alle drei Resorts durch ihr ausgezeichnetes kulinarisches Angebot.

360 Grad -Sportangebot - fit durch das Jahr

In allen Häusern wird das Thema "Anspannen – Entspannen" ganz großgeschrieben. Zu einer ganzheitlichen Erholung gehören neben Momenten der Entspannung auch aktive Elemente. Ein umfangreiches Sport- und Aktivangebot findet sich in allen Resorts wieder. Nicht umsonst wird z.B. das Quellenhof Luxury Resort Passeier als das größte Wellness- und Sport Resort in den Alpen beschrieben. Tennis, Padeltennis, Reiten, Action-Sport, Wandern, Biken & E-Biken, Yoga und vieles mehr! Die Ferienregion Südtirol, aber auch der Gardasee sind die perfekte Ganzjahres-Aktiv-Destination.

