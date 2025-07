Das tut sich in Deutschlands Waffenbranche

Ob Rheinmetall oder Heckler & Koch - deutsche Waffenschmieden bekommen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges so viele Aufträge wie noch nie. Was sie planen.

Düsseldorf

Rheinmetall hat in Weeze (NRW) eine rund 100 Millionen Euro teure Fabrik gebaut, um dort wichtige Bauteile für den Tarnkappenbomber F35 zu fertigen. Konzernboss Armin Papperger und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) feiern den Bauabschluss heute vor Ort. Das Beispiel zeigt: Angesichts steigender staatlicher Ausgaben für ihr Militär boomt Deutschlands Rüstungsbranche, große Firmen investieren stark in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Ein Überblick über das rasante Branchenwachstum mit ausgewählten Beispielen.

Rheinmetall (Panzer, Artillerie, Flugabwehr, Munition)

Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte Ende März einen "Backlog" von 62,6 Milliarden Euro. Hierzu gehören der Auftragsbestand, Rahmenverträge und Erwartungen aus anderen Geschäftsbeziehungen. Ende 2021 - also vor Beginn des Ukraine-Krieges - war es mit 24,5 Milliarden Euro nicht mal die Hälfte. Auch Umsatz und Gewinn gehen steil nach oben, die Mitarbeiterzahl soll binnen zwei Jahren um ein Viertel auf 40.000 steigen. Der Börsenkurs ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 etwa um das 18-fache gestiegen.

Einzig das schwächelnde Geschäft als Autozulieferer trübt die Stimmung. Ein Teil der Kfz-Belegschaft soll künftig in den Rüstungsbereich wechseln. Seinen größten Standort im niedersächsischen Unterlüß erweitert Rheinmetall für rund 300 Millionen Euro um eine neue Munitionsfabrik. Das Rumpfmittelteil für die F35 wird in Weeze (NRW) gefertigt. Der Konzern gehört zu den wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine, bezahlt wird dies teilweise von der Bundesregierung.

Hensoldt (Sensoren und Radare)

Der Ukraine-Krieg zeigt, wie wichtig die elektronische Kampfführung ist. Dieser Trend kommt Hensoldt aus Taufkirchen bei München zugute, einem Anbieter von Sensoren und Radarsystemen. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um etwa die Hälfte auf rund 2,2 Milliarden Euro. In diesem Jahr möchte die Firma mit ihren rund 9.000 Beschäftigten mindestens 2,5 Milliarden Euro erlösen und 2030 sechs Milliarden. Radare von Hensoldt kommen im Ukraine-Krieg zum Einsatz, um die Bevölkerung vor russischen Luftangriffen zu schützen, und sie stecken im Kampfjet Eurofighter.

Der Bund hält eine Sperrminorität von gut 25 Prozent an dem Konzern, der einst zu Airbus gehörte. In den vergangenen drei Jahren investierte Hensoldt eine Milliarde Euro, dies etwa für einen neuen Optronik-Standort in Oberkochen. Die Firma fertigt auch Periskope für gepanzerte Fahrzeuge und U-Boot-Sehrohre.

Thyssenkrupp Marine Systems, kurz TKMS (U-Boote)

Die Kieler Tochterfirma des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote und bis Anfang der 2040er ausgelastet. Im Dezember hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages den Bau von vier weiteren U-Booten der Klasse 212CD für die Deutsche Marine bewilligt. Damit sind zehn solcher Boote beauftragt - sechs für Deutschland, vier für Norwegen. Kürzlich bekam TKMS zudem einen 800-Millionen-Euro-Auftrag des Bundes zur Modernisierung von sechs U-Booten der Marine.

Das Auftragsbuch beträgt nach TKMS-Angaben rund 18 Milliarden Euro. Die Werft bewirbt sich auch auf den Bau von U-Booten für Kanada. Der Rüstungskonzern mit insgesamt 8.500 Mitarbeitenden verfügt neben seiner Hauptwerft in Kiel unter anderem auch über eine 2022 übernommene Werft in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern.

DND (Panzerfäuste)

Die Dynamit Nobel Defence GmbH bleibt in der Öffentlichkeit weitgehend in Deckung. Bekannt ist, dass DND der Ukraine bis April 2025 insgesamt 16.917 "Matador"-Panzerfäuste zur Verfügung stellte und dafür von der Bundesregierung bezahlt wurde. Für die Firma mit mehr als 300 Mitarbeitern ist der Ukraine-Krieg ein enormer Wachstumsschub. In einer Pflichtmitteilung vom März 2023 schrieb das Unternehmen, dass sich der Umsatz im Jahr 2022 - also dem Jahr des Kriegsbeginns - auf circa 140 Millionen Euro belief und damit auf mehr als das Doppelte von 2021 (58 Millionen Euro). Die Dynamit Nobel Defence GmbH gehört zum israelischen Rüstungskonzern Rafael.

Heckler & Koch (Sturmgewehre, Maschinengewehre, Granatwerfer, Pistolen)

Keine zehn Jahre ist es her, da war Heckler & Koch tief in den roten Zahlen und der Schuldenberg enorm hoch. Die Lage war so angespannt, dass die Belegschaft sich sogar zu unbezahlter Mehrarbeit bereit erklärte. Das ist Schnee von vorgestern, inzwischen eilt die profitable Waffenschmiede von einem Firmenhöchstwert zum nächsten. Im Stammwerk in Oberndorf im Nordschwarzwald wird kräftig investiert, etwa in ein neues Schießzentrum. In den kommenden Jahren sollen die Investitionen noch verstärkt werden. Nicht nur die Bundeswehr wird mit neuen Waffen ausstaffiert, sondern auch baltische Staaten und Norwegen - also Nachbarstaaten von Russland. Seit Anfang 2022 stieg die Zahl der Mitarbeiter um gut ein Fünftel auf circa 1.300.

MBDA Deutschland (Lenk- und Marschflugkörper)

Die Deutschlandtochter des europäischen Rüstungskonzerns MBDA ist ebenfalls stark auf Wachstumskurs. Vor Beginn des Ukraine-Krieges hatte sie rund 1.100 Mitarbeiter, inzwischen sind es circa 300 mehr. Ende dieses Jahres soll die Zahl auf mehr als 1.700 steigen. MBDA investiert in eine neue Produktion im bayerischen Schrobenhausen, um Lenkflugkörper für das US-Flugabwehrsystem Patriot herzustellen - dafür bekam der Konzern einen Auftrag für die Bundeswehr und Nato-Partner. An seinem Deutschlandstandort stellt MBDA zudem Lenkflugkörper für den Eurofighter her, hierzu bekam die Firma unlängst einen größeren Auftrag. Außerdem fertigt MBDA die Taurus-Marschflugkörper.

Helsing und Quantum Dynamics (Drohnen)

Drohnenhersteller sind hoch im Kurs, auch unter Investoren sind sie gefragt - den Firmen wird großes Wachstumspotenzial attestiert. Das Rüstungsunternehmen Helsing aus München sammelte kürzlich weitere 600 Millionen Euro von Investoren ein. Helsing baut bereits die Kamikaze-Drohne HX-2, die von der Ukraine eingesetzt wird und von der Bundeswehr getestet werden soll. Das Unternehmen hat jüngst auch ein Unterwassersystem vorgestellt sowie eine Künstliche Intelligenz, die ein Kampfflugzeug in komplexen Luftkampfszenarien führen soll. Quantum Dynamics aus dem bayerischen Gilching wiederum fertigt Überwachungsdrohnen.