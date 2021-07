BMW 2er Coupé: Der Nachfolger naht

Auch wenn man es ihm nicht ansieht: Das aktuelle 2er Coupé von BMW ist schon seit 2013 am Start, vor vier Jahren wurde es geliftet. Es ist also wirklich Zeit für den Nachfolger, der am 8. Juli 2021 im Rahmen des Goodwood Festival of Speed seinen großen Auftritt haben soll. Anfang 2022 startet die Serienproduktion.

08. Juli 2021 - 16:27 Uhr | Rudol Huber/mid

BMW 3 Das neue BMW M240i xDrive Coupé in Thundernight Metallic: Dank heckorientiertem Allradantrieb sind auch feine Drifts möglich. BMW 3 Knackiges Heck mit markanter Abrisskante: das neue 2er Coupé. BMW 3 Konzentriert auf die Bedürfnisse engagierter Piloten: das Cockpit.

München – Erster Eindruck vom Neuen: Hallo, was für ein dezenter Kühler! Wo sonst bei neuen BMW-Modellen die Nieren schier größer sind als die gesamte Frontpartie, zeigen sich vergleichsweise schmale Kühlluftöffnungen mit vertikalen Lamellen, die die Luftzufuhr regulieren. Das soll an die legendären 02er-Modelle erinnern, so BMW. BMW 2er Coupé: Angebot an Assistenzsystemen stark angewachsen Sportlichkeit in einer besonders konzentrierten Form und ein konsequent auf Dynamik ausgerichtetes Fahrzeugkonzept sind laut der Münchner die Essenz des 2er Coupés. Und natürlich eine ordentliche Portion Dynamik. Dafür sorgen unter anderem ursprünglich für das 4er Coupé entwickelte Fahrwerkstechnik, Hinterrad- und Allradantieb und Reihensechszylinder-Motoren. Nicht fehlen darf ein verfeinertes Ambiente im Interieur, kombiniert mit den neuesten Errungenschaften aus den Bereichen Bedienung und Vernetzung. Und das Angebot an Assistenzsystemen ist ebenfalls deutlich gewachsen. Zur Markteinführung platziert BMW das neue BMW M240i xDrive Coupé mit 275 kW/374 PS starkem Reihensechszylinder und intelligentem Allradantrieb an die Spitze der Baureihe. Es absolviert den Spurt aus dem Stand auf 100 km/h in 4,3 Sekunden. Konzentriert auf die Bedürfnisse engagierter Piloten: das Cockpit. © BMW BMW 2er Coupé: Von Null auf 100 in 4,3 Sekunden Außerdem stehen das 220i Coupé mit 135 kW/184 PS und einem maximalen Drehmoment von 300 Nm und das sanft hybridisierte 220d Coupé mit 140 kW/190 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm zur Wahl, die ihre Kraft über die Hinterräder auf die Straße bringen. Eine 180 kW/245 PS starke Ausführung des Benziners namens 230i Coupé liefert BMW später nach. Die Preisliste startet bei 39.200 Euro für den 220i, das Spitzenmodell ist ab 56.000 Euro zu haben.