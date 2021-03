Toto-Pokal live: TSV 1860 gegen Türkgücü München im Liveticker

Es geht Schlag auf Schlag! Nach dem Elfmeter-Krimi gegen Ingolstadt am Samstag und dem erfolgreichen Einzug in die 2. Qualifikationsrunde des Toto-Pokals trifft der TSV 1860 am Dienstagabend auf Türkgücü München. Der Sieger des Münchner Stadtduells steht unter den letzten Acht des bayerischen Pokalwettbewerbs – aufgrund der Zwangspause des Amateurfußballs wäre dies ein großer Schritt Richtung DFB-Pokal. Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!