Toto-Pokal im Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 gegen Türkgücü München  Endstand 0:1

Nach hartem Kampf unterliegt Titelverteidiger TSV 1860 im Münchner Stadtduell Türkgücü mit 0:1 und scheidet somit aus dem Toto-Pokal aus. Insgesamt fehlte es den Löwen heute an Präzision, um in das Viertelfinale einzuziehen. Für den DFB-Pokal muss die Köllner-Elf in der Liga zum Saisonende nun mindestens Platz vier erreichen. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal!

