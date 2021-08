Toto-Pokal im Liveticker: SV Birkenfeld gegen TSV 1860 München - Mittwoch live

Am Freitag noch den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals klargemacht, geht es für den TSV 1860 am Mittwoch bereits mit dem Toto-Pokal weiter. Ein Platz unter den ersten Vier in der 3. Liga, oder ein Sieg im bayerischen Landespokal berechtigt auch in der kommenden Spielzeit zur Teilnahme am DFB-Pokal.

In der 1. Runde des Toto-Pokals muss die Elf von Michael Köllner zu Kreisligist SV Birkenfeld. Trotz der klaren Favoritenrolle möchte der Löwen-Coach das Spiel in Unterfranken nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Auch im bayerischen Landespokal wollen wir seriös weiterkommen", sagte Köllner nach dem Pokal-Erfolg gegen Darmstadt 98. Dennoch ist es gut möglich, dass der ein oder andere Leistungsträger zu Hause bleibt und Spieler aus der zweiten Reihe, wie beispielsweise Tim Linsbichler, eine Chance erhalten. Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!