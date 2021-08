Toto-Pokal im Ticker zum Nachlesen: SV Birkenfeld gegen TSV 1860 München - Endstand 0:3

Tor! 0:1 - Johann Djayo

Tor für TSV 1860 München durch Johann Djayo! Neuer Spielstand: 0:1.

Da ist endlich die Führung für die Sechzger! Freitag bringt den Ball von der linken Seite flach in die Mitte, wo Knöferl verpasst. Ein Verteidiger der Hausherren will klären, schießt dabei aber genau den am Boden liegenden Knöferl an. Der Ball prallt rüber zu Djayo, der sich kurz dreht und zum 1:0 versenkt.