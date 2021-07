Testspiel live: FC Bayern München gegen SSC Neapel  Samstag im Liveticker

Gelingt dem FC Bayern im vierten Test endlich der erste Sieg? Nur drei Tage nach der 0:2-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach wartet am Samstag der SSC Neapel in der Allianz Arena – es ist gleichzeitig die Generalprobe für die erste Runde im DFB-Pokal am 6. August gegen den Bremer SV.

Bislang konnte der zweite Anzug der Münchner noch nicht überzeugen, doch mittlerweile sind die EM-Fahrer größtenteils wieder in das Training eingestiegen. Die Fans dürfen sich am Samstag auf die Rückkehr einiger Bayern-Stars freuen. Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!