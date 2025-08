"Hallo an alle! Ich bin sehr glücklich, hier in München bei einem großartigen Verein zu sein. Meine ersten Eindrücke waren sehr gut. Bis jetzt hatte ich noch wenig Zeit, aber ich bin sehr herzlich empfangen worden und freue mich sehr, alle weiter kennenzulernen", sagte Diaz bei seiner Vorstellung am Donnerstag an der Säbener Straße. Am Samstag wird er erstmals für den FCB im Kader stehen.