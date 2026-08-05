Testspiel im Liveticker: Jeju SK Football Club gegen FC Bayern – FCB feiert verdienten Sieg

Das wäre beinahe ein Eigentor gewesen! Ito will einen langen Ball per Kopf zurück auf Urbig spielen, sieht aber nicht, dass der Bayern-Keeper bereits aus seinem Tor heraus geeilt ist, und köpft die Kugel an seinem Mitspieler vorbei. Zum Glück für die Bayern rollt die Kugel neben dem Kasten vorbei.