Testspiel im Liveticker: Jeju SK Football Club gegen FC Bayern – FCB feiert verdienten Sieg

Spielende
Schluss! Der FC Bayern gewinnt sein Testspiel gegen Jeju SK verdient mit 2:1. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen weiter einen guten Start in die neue Woche.
Der FC Bayern gewinnt sein Testspiel gegen Jeju SK verdient mit 2:1. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Der FC Bayern gewinnt sein Testspiel gegen Jeju SK verdient mit 2:1. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen weiter einen guten Start in die neue Woche.
Immer wieder haben Spieler der Gastgeber mit Krämpfen zu kämpfen. Die sind die schwierigen klimatischen Temperaturen zwar gewohnt, haben aber erst am Sonntag - vor nicht einmal 48 Stunden - ihr letztes Ligaspiel gehabt.
Bayern kombiniert sich stark in den Strafraum, doch Díaz verpasst den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss. Am Ende legt er ab auf Kimmich, dessen Distanzschuss abgeblockt wird. Da wäre mehr drin gewesen!
Starkes Zuspiel von Stanisic auf den rechten Flügel zu Cardozo. Der Flügelflitzer nimmt Tempo auf, zieht in den Strafraum ein und schließt ab, verpasst das Tor aber knapp.
Super Flanke von Kimmich auf Stanisic, der mit seinem Kopfball gerade noch am Keeper scheitert.
Ibrahimovic legt ab auf Pavlovic - doch dessen Schuss wird zur Ecke abgeblockt.
Auswechslung FC Bayern München - Luis Díaz kommt für Filip Pavic
Auswechslung FC Bayern München - Konrad Laimer kommt für Guido della Rovere
Auswechslung FC Bayern München - Josip Stanisic kommt für Bastian Assomo
Boey bringt den Ball vom rechten Flügel scharf vors Tor und findet Ibrahimovic, doch der kann das Zuspiel nicht richtig verarbeiten.
Auswechslung Jeju SK Football Club - Heo Kang-Jun kommt für Byung-wook Choi
Della Rovere gewinnt vor dem Strafraum den Ball und legt ab auf Assomo. Der 16-Jährige zieht ab, schießt aber deutlich drüber.
Vor den Toren tut sich aktuell wenig. Nach den vielen Wechseln haben beide Teams noch mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen.
Einmal wechseln, bitte: Vincent Kompany tauscht fast eine komplette Mannschaft aus. Neu mit dabei sind unter anderem die deutschen WM-Fahrer Kimmich, Pavlovic, Tah und Neuzugang Brown.
Binder zieht vom linken Flügel in den Strafraum und versucht einen Gegenspieler zu vernaschen, bleibt aber hängen.
Gelbe Karte für Hiroki Ito
Die Bayern haben zur Pause übrigens nicht gewechselt. Allzu lange wird es aber nicht mehr dauern, hinter Kompany machen sich schon die ersten Spieler bereit.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Bayern stößt die zweite Halbzeit an.
Halbzeitpause
Das war's auch schon mit dem ersten Durchgang. Bayern geht mit einer 2:1-Führung in die Kabine.
Drei Minuten werden nachgespielt.
Fast der nächste Treffer, wieder hat Palhinha seine Füße im Spiel. Dieses Mal will der Portugiese die Kugel von rechts im Strafraum selbst ins lange Eck schlenzen, verpasst das Tor aber knapp.
Tor! 1:2 - Bastian Assomo
Da ist das 2:1 für die Bayern! Palhinha hat vor dem Strafraum viel Platz und deutet einen Distanzschuss an, legt aber stark ab zu Assomo. Der 16-Jährige fackelt nicht lange, legt sich den Ball auf den rechten Fuß und schließt eiskalt zum 2:1 ab!
Doppel-Chance für die Bayern: Erst scheitert Chávez mit einem Fernschuss am Keeper, dann Della Rovere mit dem Nachschuss.
Gelbe Karte für Tom Bischof
Auswechslung FC Bayern München - Tim Binder kommt für Min-jae Kim
Für Kim ist das Heimspiel beendet, er verlässt unter Applaus der Fans den Platz. Für den Innenverteidiger kommt Youngster Binder in die Partie.
Die Bayern stehen hoch, sodass Jeju immer wieder zu schnellen Umschaltsituationen kommt. Noch können die Südkoreaner daraus aber kein Kapital schlagen.
Weiter geht's, der Ball rollt wieder.
Jetzt gibt es hier eine Trinkpause - und die ist bei 30 Grad und der extemen Luftfeuchtigkeit auch dringend nötig. Prost!
Das wäre beinahe ein Eigentor gewesen! Ito will einen langen Ball per Kopf zurück auf Urbig spielen, sieht aber nicht, dass der Bayern-Keeper bereits aus seinem Tor heraus geeilt ist, und köpft die Kugel an seinem Mitspieler vorbei. Zum Glück für die Bayern rollt die Kugel neben dem Kasten vorbei.
Nächster guter Zweikampf von Palhinha. Dieses Mal löst er es mit gutem Stellungsspiel im eigenen Strafraum und unterbindet so eine gefährliche Abschlussituation.
Starkes Tackling von Palhinha, der den Gegner in der Rückwärtsbewegung mit einer perfekt getimten Grätsche vom Ball trennt.
Riesen-Chance für die Bayern! Ito kommt nach einer lang gezogenen Bischof-Ecke am zweiten Pfosten völlig frei zum Abschluss. Seine Direktabnahme vom Fünfer-Eck geht aber deutlich drüber.
Tor! 1:1 - Chang-Min Lee
Direkt der Ausgleich hinterher - und der kann sich sehen lassen! Aias bereitet den Treffer mit einem sensationellen Trick vor, sodass Lee nur noch einschieben muss. Keine Chance für Urbig!
Tor! 0:1 - Felipe Chávez
Und da belohnen sich die Bayern für ihre Mühen! Erst dribbelt Bischof stark von rechts in den Strafraum, findet mit seinem Querpass vors Tor aber keinen Abnehmer. Jeju kann nicht richtig klären, sodass der Ball vor dem Fuß von Chávez landet, der eiskalt zum 1:0 abschließt.
Die Bayern übernehmen nach einer eher ruhigen Anfangsphase mehr und mehr die Kontrolle und setzen sich zunehmend im gegnerischen Strafraum fest.
Nun fasst sich Bischof aus der zweiten Reihe ein Herz. Sein Flachschuss aus gut 20 Metern geht aber knapp rechts unten am Tor vorbei.
Feiner Pass von Palhinha auf Chávez. An der Seitenlinie geht allerdings die Fahne hoch.
Palhinha versucht es aus der Distanz mit dem Vollspann, schießt aber Bischof an.
Ein erster Freistoß von Jeju wird aus dem rechten Halbfeld in Bayerns Strafraum gezirkelt. Kein Problem für Palhinha, der locker wegköpft.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, die Gastgeber stoßen an!
Vor Anpfiff gibt es noch kein kurzes Shakehands zwischen Spielern und Verantwortlichen beider Klubs. Gleich geht's dann aber los!
Beide Teams betreten den Platz. Kim darf die Mannschaft heute als Kapitän aufs Feld führen.
Die Zeitverschiebung beträgt übrigens sieben Stunden, vor Ort ist es also kurz vor 20 Uhr. Obwohl die Sonne schon untergegangen ist, ist es noch immer sehr warm und feucht.
Während die Bayern ihre Vorbereitung vor gerade einmal zwei Wochen aufgenommen haben, ist der Gegner Jeju SK bereits mitten in der Saison. Nach 21 Spieltagen liegt das Team von Sérgio Costa auf Platz sieben der K-League – nur einen Punkt hinter der Top 6, die am Ende die Meisterschaftsrunde ausspielen werden.
Für den Südkoreaner Min-jae Kim ist die Partie heute in seiner Heimat natürlich eine besondere. "Ich bin sehr froh mit der Mannschaft hier zu sein, es ist eine sehr bedeutende Zeit für mich in Korea. Gegen Jeju SK werden wir noch viel voneinander lernen können. Ich freue mich darauf", sagte der Innenverteidiger gestern.
Die Aufstellung ist da! Manuel Neuer bekommt heute eine Pause und steht daher nicht im Tor, er wird von Jonas Urbig vertreten. Von den etablierten Spielern stehen mit Min-jae Kim, Tom Bischof, Joao Palhinha und Hiroki Ito vier in der Startelf.
Manuel Neuer hat sein Karriereende angekündigt, nach dieser Saison soll dann Jonas Urbig die neue Nummer eins beim FC Bayern werden. "Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig helfen, uns pushen." Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern testen gegen Jeju SK Football Club – Anpfiff ist am Dienstag um 13 Uhr!