Training nach der Landung: Vorbereitung des FC Bayern nimmt Fahrt auf

Nach elfeinhalb Stunden setzte Vincent Kompany die erste von sechs Trainingseinheiten auf der Asien Tour an.

Die Bayern-Mannschaft um Joshua Kimmich, Manuel Neuer und Luis Díaz wurde gleich am Flughafen von kreischenden Fans begrüßt, am noblen Mannschaftshotel ging die Jagd auf die Autogramme der Münchner Stars um Südkorea-Idol Minjae Kim weiter.

Der Rekordmeister ist bei seiner Ankunft auf Jeju Island begeistert empfangen worden. Viel Zeit haben die Münchner auf der südlich von Südkorea gelegenen Honeymoon-Insel nicht, um sich feiern zu lassen. Schon am Mittwoch setzen sie ihre Tour in Hongkong fort.

FC Bayern möchte sich auf den nächsten Triple-Anlauf einstimmen

Bei 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit hatte Trainer Vincent Kompany schon kurz nach der Landung des elfeinhalb Stunden langen Fluges die erste von sechs Trainingseinheiten auf der Tour angesetzt. Nach den vier Trainingslager-Tagen am Tegernsee will der belgische Coach in Fernost auf der Marketing- und Vorbereitungsreise weiter an der Fitness seines Ensembles um drei weitere WM-Rückkehrer arbeiten – und das Team auf den nächsten Anlauf auf das Triple einstimmen.

"Ich habe ja letztes Jahr öfter davon gesprochen, wie die Klub-WM für uns ein toller Faktor war, weil die Gruppe eben sehr lange zusammen war und Turniere gespielt hat. Jetzt ist es quasi die Audi-Sommertour, die wir spielen", sagte Sportvorstand Max Eberl.