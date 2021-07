Testspiel-Ticker zum Nachlesen: 1. FC Nürnberg gegen TSV 1860 - Endergebnis 3:2

Nach einem langen Ball auf Mölders die erste gute Chance für die Löwen in Durchgang zwei. Sechzigs Kapitän pflückt das Leder außerhalb des Strafraums runter und kontrolliert die Kugel. Der Ball landet bei Neudecker, doch der zögert zu lange und wird am Abschluss gehindert. Letztendlich kommt Moll nochmal an den Ball, Mathenia hat mit dem abgefälschten Versuch aber keine Mühe.