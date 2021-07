Testspiel im Liveticker: TSV 1860 gegen VfR Aalen - Sonntag live

Die Saisonvorbereitung geht in die Schlussphase! Sechs Tage vor dem Auftakt in die neue Spielzeit gegen die Würzburger Kickers (24. Juli) bestreitet der TSV 1860 gegen den VfR Aalen sein letztes Testspiel in diesem Sommer. Die Stammkräfte werden dabei aber größtenteils geschont, in dem Spiel dürfen stattdessen die Reservisten Spielpraxis sammeln. Freuen dürfen sich die Fans am Sonntag unter anderem auf Tim Linsbichler, der nach seiner hartnäckigen Schambeinverletzung endlich vor seiner Rückkehr steht und gegen Aalen erstmals das Löwen-Trikot überstreifen soll. Auch der etatmäßige Stammkeeper Marco Hiller, der am ersten Spieltag aufgrund einer Rotsperre fehlen wird, dürfte zum Einsatz kommen. Wie schlagen sich die Reservisten gegen Aalen? Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 11 Uhr live!