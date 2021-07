Testspiel im Liveticker: 1. FC Nürnberg gegen TSV 1860 - Samstag live

Eine Woche vor dem Saisonstart steht für die Löwen noch ein absoluter Härtetest an! Am kommenden Samstag gastiert Sechzig bei Michael Köllners Ex-Klub 1. FC Nürnberg und will sich vor dem Liga-Auftakt gegen die Würzburger Kickers noch einmal ordentlich Selbstbewusstsein holen. Wie schon bei den bisherigen Vorbereitungsspielen wird auch der Klassiker gegen den Club vor Zuschauern ausgetragen, dieses Mal dürfen sogar bis zu 4.000 Fans dabei sein. Wie präsentieren sich die Löwen eine Woche vor dem Ligaauftakt? Verfolgen Sie den Testkick in Nürnberg am Samstag ab 13 Uhr live!