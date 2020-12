Robert Lewandowski ist Weltfußballer! Die Fifa-Gala im Ticker zum Nachlesen

Und der Preis geht an Heung-Min Son. Der ehemalige Bundesligaspieler hatte beim Spiel gegen den FC Burnley am 7. Dezember vergangenen Jahres ein irres Solo hingelegt und die Kugel anschließend ganz lässig am Keeper vorbei in die Maschen geschoben.

