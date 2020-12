Weltfußballer-Wahl im Liveticker: Krönt Robert Lewandowski sein Jahr?

Schnappt sich Robert Lewandowski nach seinem grandiosen Jahr den Weltfußballer-Titel? Der Bayern-Star geht am Donnerstagabend als Favorit ins Rennen. "Man muss klar sagen, dass Robert diese Auszeichnung absolut verdient hätte", sagt Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im exklusiven AZ-Interview. Neben dem 31-jährigen Polen stehen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi unter den Top drei bei der Fifa-Wahl "The Best". Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Verleihung in diesem Jahr online stattfinden. Verfolgen Sie die Weltfußballer-Wahl am Donnerstagabend ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!